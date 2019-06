Fiscal Alioshka Antezano sobre Betty Ananculi: “No hay persecución política”

Tras conocerse el acuerdo de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que ayer archivó la solicitud para levantarle el fuero a la congresista de Fuerza Popular Betty Ananculi, El Comercio buscó al fiscal provincial Alioshka Yuri Antezano Loayza –quien tiene a su cargo la investigación– para conocer su posición.



— Se archivó su pedido para levantar el fuero a la congresista Ananculi. Se argumentó que hay una persecución política...

Es una tremenda sorpresa porque de alguna forma se está dejando mancillada la imagen del Ministerio Público, como si se pudiera prestar para este tipo de cosas, y personalmente la mía, porque entiendo que mi nombre también se ha mencionado ahí. Descarto tajantemente la afirmación que ha hecho la congresista de que mi persona está en componendas con algún tipo de actitud política y que esta sea la finalidad por la cual se está abriendo la investigación. No hay ningún tipo de persecución política contra ella.

► Betty Ananculi: Comisión rechazó pedido del PJ para levantar su inmunidad

► Luciana León pide evaluar inmunidad de Joaquín Dipas tras cambios en comisiones



— ¿La investigación se originó por la denuncia de Nélida Tasayco, madre del jefe de campaña de la accesitaria de Ananculi?

Sí, pero ella no inicia la denuncia acá, sino ante el jurado especial por una tacha. Cuando se declaró improcedente, se señaló: “Sin perjuicio a que esto sea objeto de las investigaciones penales correspondientes”. Ahí es donde ella pone en conocimiento de la fiscalía esa resolución. Llega por una cuestión aleatoria a este despacho. Todas las denuncias pueden ser de parte o de oficio. El asunto es, una vez iniciada la investigación, qué es lo que se encuentra. Ahí se han encontrado graves elementos de convicción que sustentan el por qué se ha continuado la investigación y por qué se ha llegado incluso a pedir el levantamiento de su inmunidad.

— ¿Y cuáles fueron los fundamentos para continuar la pesquisa?

En el curso de la investigación, se han demostrado los graves indicios de falsedad en todo ese enmarañado del supuesto curso que ella llevó de Negocios Internacionales. Han declarado varios profesores que han dicho que no la conocen, que nunca fue su alumna; se ha demostrado la falsificación de las firmas. [...] Hay una cantidad de indicios que demuestran que esos cursos que ella dice haber llevado en realidad no los llevó. Eso es lo que se está impidiendo que se pueda someter a un juicio en donde con todas las garantías del debido proceso ella podría demostrar que la tesis de la fiscalía está equivocada.

— Se dice que se presentó un título falso por parte de la denunciante para agraviar a Ananculi y que usted no tomó ninguna acción…

Es lamentable que se haya tomado en cuenta eso. La señora denunciante presentó una copia escaneada de un supuesto certificado del colegio y eso fue derivado a otro fiscal para que se inicie las investigaciones sobre ese supuesto delito que habría cometido la denunciante y en donde la agraviada sería la señora Ananculi. Yo no podía investigar este hecho porque sería juez y parte.

— ¿“Son los mismos hechos” —como se argumenta— los que están en este expediente y que ya habían sido archivados el año pasado por la comisión?

Hay que diferenciar algo, esa investigación no es la misma, son hechos distintos. […] Los primeros hechos que yo investigo es cuando ella estaba candidateando, y los hechos que tenía el otro fiscal han ocurrido posteriormente, ya durante la investigación abierta por este despacho. Por eso es que nosotros derivamos copia de todo esto, para que investigue esos hechos de falsificación de documentos. Es diferente.

— La comisión reconoce en su informe que el caso de las firmas falsas de los profesores se debe investigar, pero se indica que ella no tendría responsabilidad en esto…

[…] Si bien es cierto ella [la congresista] está diciendo que no tuvo injerencia en la creación y fabricación fraudulenta de estos documentos, lo cierto es que terminan favoreciéndola a ella. Gracias a eso es que ella es congresista y gracias a eso es que no se le levanta la inmunidad, porque está amparada por su condición. El hecho que ella esté argumentando, que ella no ha tenido injerencia porque era solamente era estudiante, no exime de que por lo menos sea investigada en las instancias correspondientes.

— ¿El hecho de que exista una supuesta persecución deja sin sustento la comisión de un presunto delito?

[...] Descarto que se diga que se está buscando su curul, porque el levantamiento de la inmunidad solo significa que se permita que sea procesada judicialmente a través de la formalización de la investigación preparatoria, acusación y juicio oral que pudiera haber. Pero ella sigue trabajando.