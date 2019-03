Fiscal Barreto: El país no está preparado para enfrentar el crimen organizado

La fiscal de lavado de activos Marita Barreto, quien está a cargo de las investigaciones contra Rodolfo Orellana y quien ha pedido 35 años de prisión contra el encarcelado abogado, consideró que hay una situación de desventaja en la cual el Ministerio Público y el Estado en general afronta a organizaciones criminales.

La titular de la Segunda Fiscalía para Casos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio señaló, en ese sentido, que se debe cambiar el Código Procesal Penal para poder afrontar a crímenes cometidos por clanes como el de Orellana.

"Las normas no ayudan. El país, el Estado no está preparado para enfrentar investigaciones contra el crimen organizado [...] ¿Cómo podemos trabajar en igualdad de armas, que es lo que pregona este Código Procesal Penal, cuando el fiscal es deficiente, no tiene presupuesto, una fotocopiadora para 200 mil folios para cualquier requerimiento que se haga para más de 50 personas? No es eficiente para este tipo de investigaciones", comentó en una entrevista a RPP.

Marita Barreto recordó que, en el 2014, recibió el caso contra el clan de Rodolfo Orellana prácticamente como un "cadáver" porque se habían acumulado investigaciones sin resultados efectivos.

"Había 20 investigados y hoy se han identificado a 382 personas investigadas. Muchos de ellos se han remitido a fiscalías de corrupción de funcionarios porque hay magistrados, altos funcionarios públicos. Prueba de ello es que, ahorita, el señor Álvaro Delgado Scheelje, superintendente nacional de Registros Públicos, está siendo procesado también. Un presidente de la Corte Superior de Ucayali también está vinculado con la red y también ha sido acusado junto a otros 6 jueces. Así hay fiscales. Es una red enorme", precisó.

La fiscal Barreto Herrera comentó que se debe reformar el Código Procesal Penal ya que lo que viene ahora en el proceso contra Rodolfo Orellana y los otros implicados, es un trabajo que todavía demorará varios años.

"Si tengo a 100 o 50 abogados interponiendo una serie de acciones obstruccionistas en el proceso y (además) audiencias judiciales, el personal fiscal que tenemos es insuficiente", señaló.

"Según este código procesal, tenemos que pasar otro filtro, el de la etapa de control. Se van a llevar audiencias para revisar todo lo que ha presentado la fiscalía. Tenemos más de 500 medios de prueba. Imaginen cómo será una audiencia de esta magnitud. Estoy segura que el Poder Judicial tampoco está preparado para este tipo de investigaciones. Es enorme el trabajo y la preocupación es que todo va a ser revisado en segunda instancia [...] (Va a demorar) unos años más", concluyó.

La fiscal Marita Barreto presentó, este martes 5 de marzo, los resultados de su investigación y determinó que una presunta organización criminal liderada por Rodolfo Orellana operó por 12 años y amasó una fortuna de S/540’184.581 a través de la apropiación de inmuebles con actos fraudulentos.