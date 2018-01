La fiscalía peruana sostuvo ayer una videoconferencia con sus pares de Brasil para hablar de los pedidos de asistencia judicial que tienen pendientes enviar en el Caso Odebrecht. La charla sirvió para que las autoridades ultimen detalles, sobre todo, en el próximo interrogatorio a Jorge Barata, ex jefe de la constructora en Perú.

El fiscal brasileño Carlos Bruno Ferreira, de la Unidad de Cooperación Internacional de Brasil, estuvo presente en la cita. En entrevista con El Comercio, el magistrado contó detalles de esta reunión y dijo que solo falta que se defina la fecha para que los fiscales peruanos puedan interpelar a Barata sobre los sobornos que se pagaron en el país.

-¿Cuándo habrá una fecha para el interrogatorio a Barata?

Intentaremos que sea lo más pronto posible. Imagino que a fines de enero o comienzos de febrero puede ser posible.

-¿El interrogatorio será en Curitiba?

Barata puede ser escuchado donde vive, pero nos indicaron que él estaría dispuesto a ir a Curitiba. Así el fiscal Orlando Martello [fiscal brasileño en esa jurisdicción] puede participar [en el interrogatorio].

-¿Quiere decir que el interrogatorio será en Curitiba?

​Imagino que sí, pero el abogado de Barata nos tiene que confirmar si realmente quiere hablar y donde puede hablar.

-¿El fiscal Orlando Martello dirigirá el interrogatorio?

Si ocurriera en Curitiba, sí será con Orlando [Martello].



-¿Por qué aún no hay una fecha establecida?

Hoy tuvimos una charla vía videoconferencia con la fiscalía de Perú para definir las prioridades entre los varios pedidos de asistencia que se han hecho. Hemos confirmado que Barata es una de las cuestiones más importantes para la fiscalía peruana . Así que pondremos ese caso en primero lugar. Como sabes , hasta poco tiempo las asistencias de cooperación internacional relativas a Odebrecht estaban paradas porque nuestros colaboradores decían que sufrían cargos penales en Perú. Pero nos parece que ese impedimento ha sido superado.

-Una muestra es que Marcelo Odebrecht aceptó a declarar...

Así es. Como la autorización del envío de sus declaraciones, lo que hicimos el 20 de diciembre último. Así que ahora empezaremos nuevamente el cumplimiento de los pedidos hechos por Perú. Lo haremos comenzando por lo relativo a Barata. Solamente tenemos que establecer la fecha más adecuada.

-Son dos fiscales peruanos los que quieren interrogar a Jorge Barata: Germán Juárez y José Domingo Pérez. ¿La diligencia será en un mismo día o prefieren que sea en días separados?

Sería en la misma semana pero en días distintos porque imaginamos que los testimonios serán muy largos.

- ¿Tienen una fecha tentativa para el interrogatorio?

No, aún no. Espero la palabra del abogado de Barata. Pero , como te decía, queremos que sea pronto y no vemos razones para retrasos.

-¿El interrogatorio tiene alguna restricción? ¿Los fiscales peruanos serán libres de preguntar?

​Sí, respetando que quien preside el acto es el fiscal brasileño, pueden preguntar lo que quieran.

-¿Barata entregará documentos o solo dará su testimonio?

​Lo que tenemos es un pedido de testimonio oral. Pero nada impide que entregue documentos para confirmar lo que está diciendo . Sería posible en la fecha del testigo o posteriormente .

-¿Cuál es la situación de Barata?¿Está preso?

Lo que sabemos es que no está bajo arresto domiciliario y que está en Río [de Janeiro].

-¿Cuántos pedidos de asistencia judicial faltan entregar a Perú?

Decenas. Son muchos

-¿Más interrogatorios?​

​Sí, algunos.

-¿A quienes?

Debe permanecer en secreto todavía esa información. Solamente la Fiscalía de Perú lo puede decir.

-Antes de interrogar a Barata, ¿los fiscales peruanos deben firmar un acuerdo de no incriminación?

Sí, siempre. En verdad, es un acuerdo de limitación de uso de pruebas. Así es como lo llamamos.

-¿Barata o Marcelo podrán ser interrogados nuevamente?

​Si. La fiscalía de Perú nos lo tiene que pedir. Eso es muy común para esclarecer nuevas dudas surgidas en la investigación de otro país .