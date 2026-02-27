El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, lanzó una seria advertencia sobre la situación financiera actual del Ministerio Público del Perú.

Según señaló en RPP Noticias, la institución atraviesa “la peor crisis presupuestal” de los últimos años y podría quedar inoperativa si no se atiende el pedido de recursos adicionales.

“Si no nos dan el crédito adicional que ha solicitado nuestra institución, 4.700 asistentes de función fiscal y de apoyo administrativo, lamentablemente van a tener que ser despedidos desde marzo; y nos han informado que para el mes de abril ni siquiera alcanza el presupuesto para el pago de los fiscales a nivel nacional”, dijo

“Esto es gravísimo porque se podría decir que la fiscalía queda inoperativa, y esto es lamentable frente a la ola de criminalidad que estamos pasando”, agregó.

Chávez Cotrina hizo un “llamado de atención” al ministro de Economía ya que frente a la ola de criminalidad que se está viviendo en la actualidad el Perú no se puede dar el lujo de prescindir del trabajo de los fiscales.

“Si estamos frente a una ola de crimen, no es posible que no estén atendiendo los pedidos para los créditos adicionales”, remarcó.