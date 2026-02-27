Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El fiscal advirtió que 4.700 asistentes de función fiscal y de apoyo administrativo serían despedidos desde marzo.
El fiscal advirtió que 4.700 asistentes de función fiscal y de apoyo administrativo serían despedidos desde marzo.
/ EDUARDO CAVERO
Por Redacción EC

El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, lanzó una seria advertencia sobre la situación financiera actual del Ministerio Público del Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: