Fiscal cree que Villarán aún tiene en su poder dinero de aportes de OAS

La fiscal Ángela Zuloaga Bayes, integrante del equipo especial Lava Jato, afirmó hoy que su despacho tiene la sospecha de que la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán y otros ex funcionarios aún tienen “en su poder” parte del dinero que la constructora brasileña OAS aportó para su campaña de reelección en el 2014, cuando postuló por el movimiento Diálogo Vecinal.

Zuloaga Bayes explicó que la información que entregó el ex regidor Marco Antonio Zevallos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre los gastos realizados por Diálogo Vecinal (S/1’335.577) con coinciden con los egresos de este movimiento en publicidad en medios de comunicación (S/3’851.000).

►¿Cómo los ex consejeros se libraron de acusación por crimen organizado?

►Rivera sobre Villarán: "Sin duda alguna aquí hay hechos delictivos como lavado de activos"

Recordó que OAS entregó US$4 millones como aporte a la campaña de reelección de Villarán de la Puente.

“[Esta información] permite colegir que tampoco todo el dinero, los US$4 millones [de OAS] fueron para la campaña por la reelección, hay un dinero adicional que presuntamente todavía se encontraría en poder de los investigados [Susana Villarán, José Miguel Castro y Gabriel Prado, entre otros]”, manifestó.

Durante la audiencia, en la que el Poder Judicial evalúa la solicitud de prisión preventiva contra la ex alcaldesa capitalina, la fiscal también leyó una lista de más de 20 personas que negaron haber aportado a la campaña de Diálogo Vecinal en el 2014.

La fiscal Zuloaga Bayes (der.), integrante del equipo especial Lava Jato, sustentó solicitud de prisión preventiva contra Villarán. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ GEC) Archivo El Comercio

Zuloaga Bayes, además, indicó que Susana Villarán utilizó a la Municipalidad de Lima y a sus funcionarios “para concretar sus fines ilícitos”.

“Pese a ello, en reiteradas oportunidades, ha negado primero haber dirigido la campaña [del No a la revocatoria] y en segundo lugar no haber influenciado a nadie. Así tenemos que dijo que no dirigió la campaña. Pero Daniela Maguiña y [el ex teniente alcalde] Eduardo Zegarra han dicho que ella manejó toda la campaña”, refirió.

Agregó que la misma Anel Townsend corroboró que Villarán de la Puente la nombró personalmente como vocera del No a la revocatoria.

“[Susana Villarán] señaló que desconocía los detalles de la contratación de [Luis] Favre y que había costado US$150.000. Sin embargo, ahora ha referido que sí sabía que era un pago mayor”, remarcó.

La fiscal Zuloaga Bayes señaló que el ex gerente municipal José Miguel Castro fue quien coordinó los aportes de Odebrecht y OAS a la campaña del No a la revocatoria. Todo esto con la autorización y conocimiento de Susana Villarán.

La representante del Ministerio Público indicó que el beneficio que recibieron estas constructoras brasileñas fue la suscripción de los proyectos Vías Nuevas de Lima (Odebrecht) y la ampliación de la concesión de 30 a 40 años de la Línea Amarilla (llamada Vía Parque Rímac en la administración villaranista), que estaba en manos de OAS.