Las tensiones tuvieron su inicio el martes, cuando Santiváñez calificó a este organismo de ser “una piedra en el zapato para la ciudadanía”. Luego, la noche del miércoles afirmó, en diálogo con RPP, que “el Ministerio Público resulta ser, en algunas oportunidades, enemigo de la policía”.

“Muchas veces nos preocupa la actuación del Ministerio Público en determinadas actividades porque, y he sido muy crítico en este tema, resulta ser en algunas oportunidades, o pareciera ser, enemigo de la Policía o de la población”, aseveró el titular del sector Interior.

Y el jueves señaló que “el sistema está podrido por parte del Ministerio Público” y exhortó al Congreso a realizar reformas a esta institución.

Horas antes, había declarado a los medios de comunicación que la fiscalía “no está comprometida en la lucha contra la delincuencia”. Ello luego de la liberación de un empresario secuestrado en Los Olivos.

(Foto: Andina)

No se trata de la primera vez que el ministro hace duros comentarios contra el Ministerio Público. Por ejemplo, en junio indicó, en diálogo con Canal N, que la fiscalía “le hace daño al ciudadano”. Además, aseveró que “el Ministerio Público no es un poder del Estado” y que “no debería atribuirse facultades que no le competen”.

Este viernes 16 de agosto, Villena expresó la “indignación” y “mortificación” por las afirmaciones de Santiváñez y señaló que estas se producen a raíz de que el Ministerio Público iniciara en julio diligencias preliminares en su contra por el presunto delito de abuso de autoridad.

“Nos dicen que somos los enemigos. Buenos, preferimos ser considerados así y no los grandes amigos del ministro, del Ejecutivo o de quienes tenemos la obligación constitucional de investigar. En el caso de la Fiscalía de la Nación, es nuestra obligación investigar a los altos funcionarios y así lo estamos haciendo”, expresó Villena en la misma radio local.

(Foto: Hugo Pérez / GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

El fiscal explicó que las diligencias preliminares contra el ministro Santiváñez son por presunto abuso de autoridad por el “pretendido control de un periodista” a raíz de la difusión de un audio y la supuesta orden de proceso disciplinario contra el efectivo policial que lo habría filtrado.

“En realidad no nos extraña la conducta del ministro porque recientemente el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación han iniciado diligencias preliminares por delito de abuso de autoridad contra el ministro. Esto respecto del pretendido control de un periodista que todos sabemos por un audio que se difundió, y que luego ordenó un proceso disciplinario contra el efectivo policial que difundió este audio. Esto se ha notificado recientemente en los últimos días del mes de julio y a partir de ahí, diariamente vemos que no pierde la oportunidad de hablar y despotricar contra el Ministerio Público”, afirmó el fiscal.

Villena se refirió así a un supuesto audio difundido por “La Encerrona” en el que se supuestamente se escucha al ministro del Interior pide que se “controle” al periodista Marco Sifuentes, director de dicho medio de comunicación. El audio habría sido difundido, según “Cuarto Poder” por el policía Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’.

El fiscal de la Nación interino también recordó que en el último semestre su despacho ha presentado aproximadamente unas 30 denuncias constitucionales contra diversos funcionarios, por lo que consideró que las críticas del ministro son una “reacción” a la labor que están realizando.

No obstante, admitió que pueden haber casos en los que la fiscalía “no haya acudido oportunamente”, pero que “hay órganos de control” del Ministerio Público y el Poder Judicial donde deben evaluarse y sancionar esos casos.

Réplica

En diálogo con El Comercio, Santiváñez reiteró su postura y también remarcó que su sector no tuvo el apoyo del Ministerio Público cuando se produjo el rescate del empresario en Los Olivos y que una situación similar ha ocurrido en diversos operativos en otras partes del país.

Asimismo, descartó que sus críticas a la fiscalía estén motivadas por la investigación en su contra.

“Las criticas al Ministerio Público no son de hoy por lo que el argumento del fisca que sería por la supuesta investigación de abuso de autoridad es una burla. Pretende descalificar los argumentos contundentes que tenemos. Lo cierto es que esto confirma, una vez más, que es necesario una reforma. Y que los partidos se deben jugar con titulares y no suplentes”.

“El fiscal [Juan Carlos Villena] no tiene idea de los problemas que su institución está generando”, agregó. Asimismo, aseguró que el Ministerio Público “no envía fiscales a los juzgados de flagrancia”.

“No apoya nada y el problema es que no es que le esté faltando a la policía o al ministro, le está fallando a la población ”, subrayó.

Agregó que, pese a la reunión que sostuvo con el fiscal de la Nación interino, se “sigue liberando delincuentes”.

Opiniones

En diálogo con El Comercio, los exministros del Interior Rubén Vargas y Carlos Basombrío señalaron que este conflicto afecta la lucha contra el crimen organizado y opinaron que el ministro Santiváñez busca desvirtuar los problemas de su sector y la investigación en su contra.

“El enfrentamiento entre el ministro del Interior y el fiscal de la Nación afecta significativamente la lucha contra el crimen porque es precisamente entre estas dos instituciones las que tendría que haber un máximo nivel de cooperación y comunicación fluida. Se trata de las dos instituciones encargadas de perseguir e investigar el delito”, dijo Vargas.

El exministro consideró que Santiváñez “lo que pretende es distraer la atención de su incompetencia y la falta de rumbo de este Gobierno para enfrentar el avance de la criminalidad organizada y la no captura de Vladimir Cerrón”.

“Parte de las declaraciones de Santiváñez podrían producirse a raíz de la investigación [abierta por el fiscal]”, subrayó Vargas.

Para el exministro, el fiscal de la Nación está en la obligación de defender sus fueros y que al Poder Ejecutivo le corresponde respetar la autonomía de este organismo.

Por su parte, Basombrío señaló que el ministro del Interior “ha hecho de practica sistemática” culpar “a los demás de sus problemas”.

“Ha echado la culpa al Ministerio Público de haber demorado la captura de Cerrón cuando lo podrían haber manejado si hubiesen estado vigilando el lugar adecuadamente como se hace normalmente en la policía”, expresó.

A su juicio, “es un pésimo mensaje” estar responsabilizando a otras instituciones y periodistas de las dificultades que tiene el Gobierno para hacer su trabajo.

“Villena a respondido como corresponde en defensa de su institución”, apuntó Basombrío.

Aseveró, además, ministro Santiváñez tiene un vínculo “bastante laxo con la ética” y carece “de una conducta correcta” y que por ello no le “llamaría la atención” que use este tema “para desvirtuar las investigaciones en su contra”.