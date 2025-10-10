Luego de que el Congreso de la República aprobara las mociones de censura contra Dina Boluarte, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, indicó que solicitarán el impedimento de salida del país para la ahora ex presidenta de la República.

En entrevista con RPP, Gálvez precisó que el gobierno de Dina Boluarte estaba “totalmente debilitado” y que solo se mantenía en el cargo pues dependía de un limitado bloque de congresistas, pero que finalmente no la respaldaron.

Gálvez señaló que el Gobierno no brindó respuestas efectivas frente al incremento de la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, situación que provocó malestar entre la población y derivó en su destitución.

“Ante la ineficacia del gobierno, la vacancia ha caído por su propio peso”, precisó.

Carpetas fiscales contra Dina Boluarte

El titular del Ministerio Público dejó en claro que las investigaciones contra Boluarte Zegarra continúan con normalidad.

“Esto ha sido una sorpresa, no teníamos preparados, porque el Tribunal Constitucional (TC) paralizó de algún modo las investigaciones y sobre todo la posibilidad de interponer una medida cautelar”, añadió

“Creo que en cuanto ya amanezca, estaremos presentando el requerimiento de impedimento de salida tanto desde la Fiscalía Provincial, porque ahí tenemos algunas investigaciones, y también desde la Fiscalía de la Nación”, enfatizó.

Vacancia de Dina Boluarte

La noche del jueves 9 de octubre, el Congreso de la República vacó a la presidenta Dina Boluarte permanente incapacidad moral, luego de que esta decidiera no presentarse ante el hemiciclo a ejercer su defensa.

La moción de destitución obtuvo 121 votos a favor. Ahora, José Jerí es el nuevo presidente de la República, convirtiéndose en el tercer jefe de Estado del actual quinquenio (2021-2026), tras Pedro Castillo y Dina Boluarte. Prometió luchar contra la inseguridad ciudadana y garantizó elecciones limpias en el 2016.