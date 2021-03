La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se presentó ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso y, además de informar sobre las decisiones que tomó sobre el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, rechazó tener algún tipo de cercanía o amistad con el expresidente Martín Vizcarra o con su entorno familiar, presentando incluso un peritaje a una supuesta foto suya con el exmandatario.

Durante su presentación ante los congresistas esta mañana, y en respuesta a preguntas de varios legisladores como Martha Chávez (Fuerza Popular), la titular del Ministerio Público negó haber tenido alguna reunión con Vizcarra Cornejo fuera del ámbito laboral.

“Se ha tejido un mito que soy amiga del expresidente Vizcarra, pero no hay una sola prueba objetiva. Todos son dichos. Con el señor Martín Vizcarra, ¿sabe cuándo lo conocí? El día que vino a mi juramentación [...] Las únicas veces que me he reunido con el señor es por temas de trabajo, porque nos ha citado un montón de veces, o por temas de presupuesto, pero nunca me van a encontrar una foto con él tomando lonche. A su esposa (Maribel Díaz) la conozco en una reunión en el Ministerio de Justicia por el Día de la Mujer. No hay una amistad alguna”, aseguró.

Zoraida Ávalos negó tener alguna amistad o cercanía con Martín Vizcarra en reiteradas ocasiones.





“¿He ido a su casa? Nunca [...] Nunca me he reunido con el presidente a solas en un lugar que no sea fuera del trabajo. Los invito, presenten una foto, algo, ahora que está tan de moda tomar con el celular. Nunca me van a encontrar. No conozco a su familia, a la esposa la vi solo una vez en una reunión por el tema mujer en el Ministerio de Justicia. No más. No conoce mi casa, no conozco su casa. Es un mito que se ha creado”, añadió.

Durante la sesión de la comisión de hoy, la congresista María Teresa Cabrera, de Podemos Perú, cuestionó a la fiscal de la Nación sobre una supuesta foto en la que ella aparecería con Martín Vizcarra y que, según señalo, ha circulado por Internet. Al respecto, la fiscal presentó un peritaje para descartar que ella es quien aparece en esa imagen.

“Esa persona no soy yo. Hay una pericia antropológica para que acredite, y la voy a mandar. Hacen ver que esta foto no es mía, no somos la misma persona, pero circula porque hay que darle crédito a la mentira y desgraciadamente, miente miente que algo queda. Me sorprende que el señor Martín Vizcarra, que sí debe saber quién está en esa foto, no salga. Yo no soy y lo acredito con una pericia antropológica”, indicó.

Zoraida Ávalos también aseguró que se reunió varias veces con Martín Vizcarra, pero siempre por temas laborales y en compañía de otras personas.

“Integro el Consejo de Estado, la comisión para la reforma del sistema de administración de justicia, siempre va a haber una relación pero no soy amiga. Pero para levantar acusaciones tiene que ser con pruebas objetivas. ¿Quién tiene una prueba objetiva? [...] Es más, durante el mandato del señor Vizcarra han habido muchas reuniones sociales para 28 de julio, Te Deum, juramentación de ministros, cenas a las que son invitadas todas las altas autoridades. Nunca he asistido siquiera a esas reuniones porque no soy mujer de reuniones. No sé de dónde sale ese mito”, concluyó.

Crítica por citación bajo amenaza

Zoraida Ávalos reiteró su crítica porque la Comisión de Justicia la citó para presentarse hoy bajo amenaza de presentar una denuncia constitucional en su contra, algo que ya había cuestionado en un pronunciamiento que hizo por redes sociales.

“Me causa extrañeza que el Congreso, en un Estado de derecho como el nuestro, basado en independencia y equilibrio de poderes, plantee una invitación bajo amenaza a un titular de un organismo constitucionalmente autónomo como el Ministerio Público. Me van a disculpar, pero una invitación bajo apremio de denuncia no se hace en ningún país del mundo que se considere democrático”, manifestó la fiscal de la Nación, para luego recordar que solo las comisiones investigadoras pueden citar bajo apremios.

Zoraida Ávalos criticó que se la haya citado bajo amenaza a la Comisión de Justicia.





Avalos también comentó que la moción de “extrañeza” que se aprobó en el pleno es una vulneración a la independencia de poderes. “No existe en dicha moción la mención de ningún acto contrario a la ley ni Constitución en el que haya incurrido”, precisó.

