Fiscal del equipo Los Cuellos Blancos: "Vamos a limpiar el sistema de justicia"

El fiscal a cargo de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, Jesús Fernández Alarcón, negó relación con integrantes de "Los Cuellos Blancos del Puerto" y aseveró que su obligación es investigarlos. En entrevista con El Comercio, remarcó que el equipo especial del que forma parte respetará la independencia de los fiscales que lo integran y juntos limpiarán el sistema de justicia.

-Se ha puesto en duda su labor en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, sobre todo porque usted ha archivado algunos casos vinculados a personajes que están relacionados a dicha organización criminal…

La verdad, no sé cómo puede decirse que ‘el doctor apoya a Los Cuellos Blancos’ y dicen que se negó una denuncia a [presidente de la Corte del Callao] Walter Ríos; creo que hay una idea equivocada. No olvide que yo pido prisión para Walter Ríos, el juez le da por 18 meses; yo apelé y conseguí que le den 36 meses de prisión preventiva…

-Pero está también el archivo de la investigación al juez Daniel Peirano, ex presidente de la Corte del Callao y vinculado a Los Cuellos Blancos… Entonces, ¿cómo no podríamos cuestionar su vinculación?

Hay que aclarar que el caso del señor Peirano y del señor Walter Ríos es uno solo. Para que se entienda la figura, esta investigación la inicio yo de oficio gracias a los periodistas que sacaron un audio. En este, el abogado habla con su cliente y le dice que el expediente subió a la sala y deben estar moscas. El segundo audio donde le dice que el expediente subió a la Cuarta Sala de la Corte del Callao y acuerdan hablar con el presidente y Walter Ríos. Yo abrí investigación de oficio, porque si yo estuviera a favor de ellos no hago nada. Pero luego de investigar no encontramos hipótesis incriminatoria. Recibimos diez audios y no hallamos nada. Luego me muestran un audio que no teníamos en mi despacho y lo pido. Paralelamente, el procurador ya había apelado. Yo probé en la investigación y a mi propia institución que recién me entregaron ese audio luego de una entrevista. En el nuevo audio, Ríos decía que él iba a ver personalmente el caso y le decía a alguien que se encargue de aceitarlos.

-¿Entonces, cuál es la situación de ese caso actualmente?

Ese caso en particular está reabierto en ampliación de investigación, pero ese no es el único contra el señor Peirano o el señor Ríos. Estoy formalizando denuncias contra Peirano, por otros asuntos más graves y con evidencias. Se trata del proceso en el que se dispuso la entrega de oro a una empresa. Ya la fiscal de la Nación [Zoraida Ávalos] nos autorizó, está por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Se está formalizando ante el juez.

-También está el caso de la Editorial Corefo y allí hay audios donde se menciona su nombre entre el ex juez César Hinostroza y el fiscal Supremo Tomás Gálvez.

Quien menciona es un interlocutor. Se trata de un allegado a Hinostroza que tenía un proceso contencioso administrativo… ese expediente tenía que dictaminar otra fiscalía suprema y este conversó con el doctor Hinostroza. El interesado, (de la) Editorial Corefo habla con Hinostroza y le dice que habló con Tomás y que este no tiene el expediente y que el caso lo tiene Eliseo Fernández. Pero ese expediente ni siquiera me tocó verlo a mí.

-Pero hay una cita del audio donde dicen que ya se había concretado una entrevista con el doctor Fernández… o sea, usted.

Con mi despacho, cuidado. Con mi despacho. Y en mi libro de visitas están las audiencias que doy los martes y jueves, porque la gente tiene derecho de venir a explicarse. He visto que en mi despacho (el representante de Corefo) pidió audiencia y se le dio para el primero de febrero, pero eso es todo.

-Pero usted llegó a participar en ese proceso… dio una opinión en ese caso…

No, al final mi despacho opinó en contra.

-Entonces, sí opinó, pero en contra…

No, no yo, mi despacho. Otro fiscal. Y entiendo que hace poco la Corte Suprema también le ha dado [el resultado] en contra. Cuatro votos contra dos.

-Esta suma de hechos, hacia afuera, da la percepción de que usted no garantiza una debida investigación, sobre todo con su nombramiento como integrante del equipo especial del caso Cuellos Blancos. Hay un halo de duda sobre usted.

La duda puede estar creada por una información incompleta por los dos primeros casos… si yo veo una noticia diciendo que se vincula a Jesús Fernández Alarcón con el caso, se crea una opinión, pero el que investiga bien se dará cuenta que no. Sobre todo, porque no sabe cuál es el trabajo que ha hecho este despacho…

-¿Cuál es la condición de Walter Ríos? ¿Se ha especulado que su despacho tiene previsto liberarlo?

Yo le digo con voz autorizada. Walter Ríos está detenido y seguirá detenido. Es falso que vaya a salir en libertad o que ya terminó. Además, ellos saben [los colaboradores] que deberán cumplir pena efectiva. Pero ¿que yo voy a pedir su libertad? Eso no es cierto.

-Y su nombramiento ¿no lo realizó el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry?

A mí no es que recién me hayan designado. Yo me desempeñé como fiscal supremo provisional del 2015 al 2016. ¿Quién me nombró? Pablo Sánchez, por acuerdo de Junta de Fiscales Supremos y me fui al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Terminó mi período y me regresé a Arequipa. El doctor Pablo Sánchez me volvió a nombrar en febrero del 2017 en la fiscalía Contenciosa Administrativa y, ante la carga penal, en diciembre del 2017, Sánchez emite una resolución indicando que la fiscalía Contenciosa que yo despachaba ahora se convertía también en penal para conocer asuntos de altos funcionarios. Pero en 2018, se deja en suspenso por razones de presupuesto. Viene Chávarry, en julio; y dice que se debe dar vigencia a esa resolución.

-¿Usted es amigo o no de Pedro Chávarry?

Oiga, yo trabajo cuarenta y tantos años en el Ministerio Público. Hay una amistad institucional. (Lo) conozco a él, al doctor Pablo Sánchez, a todos ¿Y sabe dónde está la muestra de mi objetividad? He tenido dos denuncias del fiscal Pedro Chávarry contra las fiscales del Callao, Sandra Castro y Rocío Sánchez; y también en contra del fiscal José Domingo Pérez, y las he archivado. Pero he archivado las denuncias porque el fiscal Chávarry no tiene razón.

-Volviendo a la conformación del equipo para Los Cuellos Blancos, ¿cuál será la labor estratégica?

Bueno, yo ya vengo investigando este caso desde que empezó con resultados. Lo que se ha hecho es unificar un equipo para enfrentar a una organización criminal. Entonces, es correcto que si existe una organización que actúa entrelazadamente, es correcto que exista una investigación única. No con un jefe, no con alguien que le haga perder su independencia al resto de fiscalías, simplemente para coordinar, todos tenemos que unificar criterios de investigación y vamos hacia el mismo fin. Es decir, vamos a sacar a quienes tengan que salir del Poder Judicial, vamos a limpiar el sistema de justicia.

-¿Es un trabajo en equipo más no que los fiscales de niveles inferiores tengan que rendir cuentas?

No, no, este es un trabajo de coordinación. Siendo ellos una organización criminal. Puede que lo que esté investigando el otro despacho me pueda servir a mí o lo que yo investigo le sirve a ella, pero que se afecte independencia en cada una de las instancias, eso no va a ocurrir jamás.

-¿Cuál es la teoría de su caso porque las fiscalías del Callao y la primera suprema trabajan con la teoría de redes de poder?

Sí, estamos viendo el tema de redes interna y externa, pero ligados a una cúpula de la organización criminal.

-¿Qué es lo que puede venir?

Estamos descubriendo nuevos hechos que nos están remontando a hechos pasados en las que incluso César Hinostroza está vinculado como presidente de la Corte del Callao. Estamos haciendo un informe para solicitar se nos deje formalizar las investigaciones.

-¿Qué es lo que significó para usted el caso Cuellos Blancos?

Es una evidencia de la manera en cómo se manejaba a la justicia, cómo se vendía la justicia y realmente que daba pena, todas las personas que se aprovechaban de esto, teniendo o no razón, se vendía la justicia. Esto es decepcionante y para los que tenemos los pantalones bien puestos, es obligatorio perseguirlos hasta las últimas. Por eso, me sorprende que digan que queremos favorecer a Los Cuellos Blancos, cuando mi despacho 'los está friendo', porque les hemos cambiado el tipo penal de imputación haciéndolos más graves.