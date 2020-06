Hugo Núñez Julca, juez supremo de Investigación Preparatoria, anunció este viernes que resolverá en plazo de ley el pedido de cese de prisión preventiva a favor del exjuez Walter Ríos Montalvo, quien es investigado por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

La audiencia se realizó mediante videoconferencia. El fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón indicó que los documentos médicos presentados por la defensa de Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, presentan deficiencias y que, según un informe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la situación de salud de Ríos es regular.

"Según refieren los documentos del INPE, no existe ningún diagnostico o tratamiento en la documentación acompañada al historial del señor Walter Ríos. Los documentos remitidos no permiten concluir que Ríos esté en situación de vulnerabilidad frente al coronavirus (COVID-19)″, aseveró el representante del Ministerio Público.

Además, precisó que Ríos no tiene una situación de “hacinamiento” dado que es el único interno de su celda.

"En el informe del INPE se dice que Ríos tiene una celda para él solo, que recibe la visita de personas que él ha autorizado y que su estado de salud es regular. Se cita un episodio en el que tuvo fiebre, pero nada más. Este informe no permite concluir que haya hacinamiento. Lo que dice la defensa no guarda la relación con la situación carcelaria del señor Ríos. Por eso sostenemos que no es posible sustentar que se cese la prisión por el riesgo frente al COVID-19″, señaló.

A su turno, Walter Ríos, quien se encuentra recluido en el penal Ancón I, indicó que sufre de varias enfermedades que lo convierten en una persona vulnerable frente al coronavirus (COVID-19).

“En mi caso diría que hay hechos concretos, la opacidad que tengo en el pulmón izquierdo, que fue detectada en 2018 y fue detectada por Oncosalud, es algo cierto y está acreditado. Mi estado de diabetes está acreditado, yo tengo diverticulosis, que apareció en mi examen al colon, dos meses antes de mi detención premiliminar, en la clínica Good Hope. Esta diverticulosis, necesita cirugía”, señaló Ríos durante su participación.

El extitular de la Corte Superior de Justicia del Callao precisó que desde el inicio del proceso ha demostrado “total sometimiento” y colaboración con el proceso de investigación del Ministerio Público.

“Con relación al peligro procesal, quiero reafirmar mi sumisión al proceso. Nunca presentamos casación, ni hábeas corpus, tampoco pensamos en esta situación, esto se ha dado de oficio, esto demuestra nuestra sumisión al proceso. Yo humildemente seguiré colaborando con la justicia”, agregó.

La solicitud presentada a favor de Walter Ríos busca que el Poder Judicial modifique la prisión preventiva por la medida de comparecencia restringida o el arresto domiciliario.

El Comercio informó este martes que Walter Ríos afirmó ante el Ministerio Público que la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto empezó sus operaciones en el año 2001.

Juez supremo Hugo Núñez Julca concluye sesión, tras intervención de Fiscalía, abogada de la defensa y del procesado. Anuncia que decisión será dada en el plazo de Ley y notificada a los domicilios procesales y/o casillas electrónicas. https://t.co/RJAooqV5PX — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 12, 2020

