El fiscal supremo Tomás Gálvez dijo sentirse extrañado por la forma en la que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, anunció la remoción de Rafael Vela y José Domingo Pérez el lunes, a pocas horas de las celebraciones por Año Nuevo.

“Que me parece extraño, ciertamente, me ha parecido extraño. A mí me ha sorprendido”, señaló Tomás Gálvez en Canal N.

El fiscal reiteró su sorpresa con la decisión del titular del Ministerio Público, sin embargo, indicó que se trata de una facultad que este tiene.

“Estoy tan sorprendido como ustedes, no sabía que se iba a tomar esta decisión y bueno, en realidad es una facultad del fiscal de la Nación, y él se la ha tomado”, indicó.

Además, agregó que se debe esperar unas semanas para saber si efectivamente la designación de los fiscales Frank Robert Almanza Altamirano y Marcial Eloy Páucar Chappa en reemplazo de Rafael Vela y José Domingo Pérez, respectivamente, perjudicará el avance de la investigación que se hace a la constructora brasileña Odebrecht por el pago de sobornos en el Perú.

“Que se perjudique el asunto, eso tenemos que esperar con el trabajo que se haga de los fiscales que tengo entendido son fiscales competentes”, afirmó el fiscal supremo.

Remarcó también que los asistentes y otros integrantes del Equipo Especial permanecen tal como están, por lo que los nuevos fiscales son lo “suficientemente profesionales” para ponerse al día con la investigación.