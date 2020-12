Conforme a los criterios de Saber más

El fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, afirmó que en la investigación preliminar que dirige está obteniendo información que va corroborando las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces en torno a los presuntos sobornos que habría recibido el expresidente Martín Vizcarra por dos obras cuando fue gobernador regional de Moquegua 2011-2014).

En ese sentido, señaló que “es un caso que sí es sólido”. “Me podría ir incluso, de acuerdo a las diligencias que estoy realizando y avanzando, hasta en una acusación directa. Estoy obteniendo información que está corroborando los hechos que me han dicho”, apuntó la noche del lunes, en Willax TV.

Consultado por si el camino de Vizcarra sería la prisión, respondió: “Yo creo que sí”.

El último viernes, en RPP, el exmandatario señaló que en las cuatro ocasiones en las que ha declarado ante Juárez Atoche entre el 12 y 27 de noviembre, no le han planteado “ninguna sola prueba de las versiones de los colaboradores eficaces. Es solo el dicho del colaborador eficaz”.

“Está mintiendo. Porque sí hay elementos que hemos confrontado y creo que él dice que no recuerda”, respondió Juárez Atoche.

Preguntado por qué no esperó a realizar la investigación preliminar una vez que Vizcarra —vacado finalmente por el Congreso— deje el poder, precisó que las imputaciones no eran de función, sino delitos comunes presuntamente cometidos cuando era gobernador regional.

“De acuerdo a ley, es posible investigarlo por esos delitos. “Preliminarmente sí puede ser investigado. Otra cosa es que se le formalice una investigación preparatoria, que es un proceso penal en sí”, detalló.

En esa línea, resaltó que es deber del Ministerio Público investigar cuando tiene conocimiento de una noticia criminal. “Aquí no entra la conveniencia, no somos políticos ni estamos viendo el cálculo político”, recalcó.

“El colaborador pudo haber dicho: yo al fiscal Juárez le dije tal cosa y no hizo nada. Ahí sí yo habría cometido un delito de omisión de funciones. Acá lo que he hecho es mi deber como fiscal: abrir una investigación. No se me puede tildar de que soy golpista […] A los que me dicen golpista les digo que están errados, que eso es falso. Yo no soy golpista, lo que soy es un fiscal que realiza su función de investigar. Y en este caso lo que hice fue investigar”, argumentó.

Como se ha informado, Martín Vizcarra es investigado preliminarmente por los presuntos sobornos que habría recibido por las obras Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua cuando fue gobernador regional, según la confesión de seis aspirantes a colaboradores eficaces.

Se trataría de pagos ilícitos por la suma de S/2′300.000, que habría recibido de los consorcios Obrainsa-Astaldi e ICCGSA-Incot, respectivamente por las citadas obras.

“En los casos de corrupción de funcionarios y en otros casos de alta complejidad, por lo general estos casos son delitos clandestinos. Es bien difícil llegar a una prueba directa. Jamás vas a encontrar un recibo que te da el que es corrompido por la coima que le das. O tampoco habrá una afirmación. Estamos ante lo que se conoce como prueba indiciaria. La prueba indiciaria es que partes de un hecho conocido y a partir de él se comienza a establecer con otros indicios concomitantes a llegar a donde se apunta; en este caso, al soborno”, explicó el fiscal Juárez Atoche respecto a su trabajo.

