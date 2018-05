El fiscal Germán Juárez Atoche interrogará este miércoles en la ciudad brasileña de Bahía al ex jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht Hilberto da Silva, quien será consultado sobre la anotación del “Proyecto OH” en la agenda del celular de Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora brasileña.

De acuerdo a fuentes de El Comercio, con esta diligencia, el Ministerio Público cerrará la investigación preliminar al ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de los aportes que habría hecho el gobierno de Venezuela y Odebrecht a las campañas del ex mandatario en el 2006 y 2011, respectivamente.

El ex ministro del Interior Wilfredo Pedraza, uno de los abogados de Humala y Heredia, confirmó a este Diario que le han solicitado a la fiscalía estar presente en el interrogatorio a Da Silva. Agregó que aunque aún no reciben una respuesta oficial, él confía en que podrán formular algunas interrogantes al ex directivo de la firma brasileña.

Marcelo Odebrecht ha señalado que la anotación “Proyecto OH” se refería al ex presidente peruano.

De otro lado, un representante de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación viajó este lunes a Brasil para recoger las declaraciones que hicieran a fines de abril el ex director de Odebrecht para América Latina y Angola Luiz Mameri y el ex tesorero de la Caja 2 de la constructora Fernando Migliaccio.

En aquella oportunidad, los fiscales Juárez Atoche y José Domingo Pérez, quien investiga a Keiko Fujimori, interrogaron a estos ex directivos.

Fuentes del Ministerio Público señalaron que los audios de estas diligencias todavía están en manos de las autoridades brasileñas.