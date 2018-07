Fiscal que investiga a Keiko Fujimori cita al empresario Antonio Camayo

El fiscal para casos de lavado de activos, José Domingo Pérez Gómez, citó para el lunes 23 de julio al empresario Antonio Camayo, en el marco de la investigación que se le sigue a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Por estos días, Camayo ha saltado a la palestra pública por ser el protagonista de algunos de los audios de conversaciones de jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que muestran algunos hechos irregulares.

En uno de los audios, Antonio Camayo conversa con el juez supremo César Hinostroza Pariachi sobre una reunión con ‘la señora K’ de la ‘Fuerza número 1’.

La citación, indicaron fuentes del Ministerio Público a El Comercio, se da en el caso abierto por presunto lavado de activos en vista de la anotación hallada en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht, “Aumentar Keiko 500”.

—Versión de la defensa—

La abogada Giuliana Loza –defensora de Keiko Fujimori– dijo no conocer quién es la ‘señora K’.

“Sobre el audio, sé lo que todos hemos escuchado estos días. Sobre la ‘señora K’, no sé quién es la ‘señora K’, no he participado en ese audio, así que serán estas personas las que tengan que responder”, indicó.

Asimismo, negó que el recurso de casación interpuesto ante la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por el juez César Hinostroza, haya sido admitido en diez días.

Aseguró que fueron 35 días en total, desde que fue interpuesto a fines de abril hasta su calificación el 4 de junio último.

La defensa de Keiko Fujimori sostiene que se le está investigando pese a que el plazo ya venció.

