El fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez, fundamentó este lunes su pedido para que el Poder Judicial amplíe por 12 meses el plazo de prisión preventiva contra el exasesor de Keiko Fujimori, Pier Figari, investigado por el Caso Odebrecht.

Figari es sindicado por presuntamente pertenecer a una organización criminal dedicada al lavado de activos al interior de Fuerza Popular para recibir y disponer de aportes ilícitos de la constructora brasileña.

Como se recuerda, Figari Mendoza se encuentra recluido en el centro penitenciario Miguel Castro Castro (San Juan de Lurigancho), tras una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva. Este jueves 14 de mayo, se vencía dicho plazo.

Por ello, el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de investigación Preparatoria, realizó una audiencia esta mañana a fin de evaluar el requerimiento fiscal.

A través de una audiencia realizada en videconferencia, el Ministerio Público sustentó su pedido alegando que en libertad, “el imputado pudiera sustraer a la acción de la justicia u obstaculizar la investigación probatoria de la justicia”.

-Los argumentos-

“El investigado Pier Figari tiene que permanecer 12 meses más en el establecimiento penitenciario porque el peligro de la obstaculización a la actividad probatoria”, remarcó el fiscal José Domingo Pérez (Foto: César Zamalloa)

Entre sus argumentos, la fiscalía sostuvo que, hubo una especial dificultad en el desarrollo de la investigación.

Remarcó que la ley no establece que deban existir nuevos elementos o actos que sustenten el pedido. Sin embargo, alegó que desde que se dictó la prisión preventiva contra Figari, han concurrido diversas ampliaciones en el número de investigados y delitos.

“Desde que se dictó la prisión preventiva a la fecha se ha variado habiéndose incorporado ocho delitos y se ha sumado a 62 investigados”, dijo el fiscal José Domingo Pérez.

Recordó que existen diversas diligencias por realizar dentro de la investigación contra Figari, pero que se han visto interrumpidas por el estado nacional de emergencia.

“El investigado Pier Figari tiene que permanecer 12 meses más en el establecimiento penitenciario porque el peligro de la obstaculización a la actividad probatoria”, remarcó.

En esa línea, aseveró que Figari, pese a estar en prisión, ha desarrollado acciones contra su persona obstaculizando la investigación como parte de la cúpula de la presunta organización criminal que integra.

Para sustentar ello, presentó las publicaciones de las redes sociales de Figari donde califica de “odio fiscal” las decisiones del Ministerio Público. “Es decir que continúan los actos desde el interior del penal Castro Castro en contra del fiscal que investiga este caso”, dijo Pérez.

Además, citó otras declaraciones de Figari alegando que este se considera abiertamente un prisionero político de nuestro país. “ Que el propio investigado no haya interiorizado que está en una investigación penal y que esta definición de prisionero político sea una forma de buscar asilo político en caso se dicte una prolongación de prisión preventiva”, remarcó.

Por tanto, Pérez preguntó que de excarcelarse a Figari y sustituir su prisión preventiva por la de arresto domiciliario, qué puede asegurar que toque las puertas de algún emabajada para pedir asilo político.

Presentó también un acta de allanamiento al partido de Fuerza Popular, realizado el 3 de febrero del 2020, donde interviene Janina Pamela Delgado Rospigliosi como representante legal de FP. Esta, señaló que estaban formando los legajos o recibos para entregárselos a los aportantes aportantes para justificar los aportes de los campañas presidenciales del 2011 y 201.

“Es decir, persiste la actividad de tener vinculación con los testigos o investigados”, puntualizó.

Finalmente, el fiscal sostuvo ante el juez que, se tiene que valorar la obstaculización que de manera directa a realizado Figari desde el interior del penal y que además debe analizarse como parte de una organización criminal.

“El Ministerio Público está solicitando los 12 meses que establece la ley; plazo en el que se debe finalizar la investigación preparatoria”, subrayó.

Según informe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) del 30 de abril de este año, leído por el fiscal, el penal Miguel Castro Castro , ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, cuenta actualmente con 5 mil 317. Esto, pese a que fue construido con 12 pabellones para albergar a mil 152 internos, rebasando en la actualidad el 52% de su albergue.

En el caso de Figari Mendoza y otros ocho internos vinculados a casos mediáticos, se encuentran en un anexo cerca a la puerta principal de penal, que comparten una ducha, baño y conexión eléctrica; no teniendo contacto con la población penal.

“Es decir que el interno Figari Mendoza no se encuentra en los ambientes comunes del establecimiento penitenciario en el penal Castro Castro; sino en un ambiente ubicado en el lado derecho de la puerta principal (…) con condiciones privilegiadas”, dijo el fiscal.

-No se puede atribuir responsabilidad de terceros-

A su turno, la abogada Madeleine Reyes, defensa legal de Pier Figari, sostuvo que después de casi 18 meses de investigación no existe ni un solo elemento de convicción contra su patrocinado para sostener una medida tan excepcional como la prisión preventiva.

“El fiscal ha referido diversos hechos, pero que no están relacionados con el señor Pier Figari”, dijo.

Sostuvo que no se está ante una prórroga de la investigación; sino de un pedido de prisión preventiva de una persona, por lo que los riesgos deben ser sobre este y no sobre la investigación.

“Es decir que según la tesis fiscal el señor Pier Figari tiene que estar preso por todo lo que ocurre a la investigación , aunque esto sea atribuible a terceros”, alegó Reyes.

Tampoco, dijo la abogada, se le puede atribuir a su patrocinado que no se puedan realizar diligencias programadas por el fiscalía desde el 2018 cuando un plazo de 18 meses “era más que suficiente para que el Ministerio Público, pueda realizar todo el tipo de aseguramientos”.

Rechazó el incremento de delitos e imputados, alegando que cuando su patrocinado fue recluido, ya existían 51 investigados y que los delitos agregados no superan los 4 años de pena.

Aseveró que los argumentos sobre los supuestos aportantes falsos ya fue analizado cuando la Corte Suprema indicó que para su patrocinado solo bastaban 18 meses y no los 36 meses de prisión preventiva que había pedido la fiscalía.

Además, enfatizó en que la emergencia sanitaria por el Covid-19 que se dio hace dos meses, no puede ser sustento para justificar una ampliación de 12 meses para Figari.

Sobre las declaraciones de Pier Figari en redes sociales y su presunto riesgo de pedir un asilo político, la abogada sostuvo que era una “mera especulación” del Ministerio Público.

“El Ministerio Público no ha demostrado que esas publicaciones hayan obstaculizado las investigaciones que ha realizado por casi 18 meses”, alegó.

Por tanto, la abogada sostuvo que no existe proporcionalidad, necesidad, ni justificación alguna para que Figari pueda permanecer 12 meses más después de haber purgado 18 meses de prolongación de prisión preventiva.

Riesgo de coronavirus

Ante las preguntas del juez, la abogada informó que su patrocinado tiene 46 años y no tiene enfermedades preexistentes que entre en el grupo de riesgo.

“Pero el riesgo de contagio (de coronavirus) no es exclusivo de esta población de riesgo, pues cuando uno entra a la Sala Situacional del Ministerio de Salud, existen muchos contagiados ente 30 y 60 años; y por tanto no es un privilegio de personas mayores de 60 años. Incluso, hay niños contagiados. Toda la población penitenciaria es población vulnerable reconocido por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”, remarcó Reyes.

La abogada finalmente dijo que su patrocinado, pese a estar en un anexo del penal, se encuentra en un ambiente separado por barrotes de un lugar donde se encuentra personas contagiadas con coronavirus.

“No se puede decir que porque es joven y no tiene una enfermedad grave, no se puede contagiar. Él es parte de la población vulnerable porque es un interno”, concluyó y solicitó que se declare infundado el pedido de ampliación de prisión preventiva por 12 meses de Figari Mendoza.

-Pier Figari pide ser excarcelado-

A su turno, Pier Figaria Mendoza, haciendo uso de su derecho de defensa, dijo que pese a los esfuerzos del Inpe, recién en el día 43 de la pandemia se le dio una máscara para evitar su contagio. Reafirmó que el lugar donde se encuentra, lo separan unos barrotes de las personas que esperan ser evaluados de la pruebas de Covid-19.

“Me están dejando expuesto a morir (…) soy una persona inocente, no soy una persona peligrosa. Le pido por favor, que me imponga una medida menos gravosa”, reclamó.

Recordó que ya ha cumplido casi 18 meses y desde que inició su investigación tuvo una conducta que implica un sometimiento de conducta a la justicia.

“Han pasado 18 meses de prisión y han citado a un montón de personas y cosas que no tienen que ver conmigo (…) se me dice que soy parte de una organización criminal y que dentro de esta existen brazo y de mí se dice que soy el brazo político. Y en mi percepción, porque tengo derecho a expresar mis ideas; si soy brazo político, entonces soy un preso político. No veo en que parte de la ley calza de que yo, poniéndome prisionero político, soy un persona rebelde peligros y que me quiero escapar”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que de salir no se comunicará con nadie implicado a la investigación u organización política Fuerza Popular. “Yo ya no quiero saber nada de nadie, no quiero saber nada de este caso”, afirmó Figari.

El juez Víctor Zúñiga, anunció que emitiría su decisión en el plazo de ley.

