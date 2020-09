El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, aseguró este martes que lo dicho por Karem Roca, exasistente del despacho del presidente Martín Vizcarra, referido a su labor busca “desestabilizar” su trabajo en las investigaciones a su cargo.

Pérez indicó que le parece “absurda y ridícula” la información de que efectúa algún tipo de coordinación con el mandatario Martín Vizcarra y explicó que no investigó al presidente porque cuando estuvo destacado en Moquegua “no era autoridad pública”.

“Estas afirmaciones están pretendiendo desestabilizar mi trabajo en las investigaciones [...] No conozco a ninguna de las personas de las que se hace mención. Cuando yo retorno a Lima recién Vizcarra ocupa cargo público. Durante mi gestión fiscal en Moquegua no hubo ninguna denuncia contra Vizcarra porque no era gobernador”, sostuvo en diálogo con RPP.

“Primero se cayó esa falsa noticia de que yo favorecí a Vizcarra en el caso del Moqueguazo, luego vino otra falsa información sobre el Caso Chinchero. Soy un fiscal de primera instancia, no competente para investigar a un ministro de Estado”, añadió.

Pérez cuestionó, en ese sentido, que se “acose a su familia” por las investigaciones a su cargo y precisó que el cargo de su esposa Vanessa Medina Muñoz en Perú Compras lo tuvo desde antes del inicio del actual Gobierno. Asimismo, lamentó que haya tenido que renunciar a su puesto producto del acoso en su contra.

“No solamente se meten contra mí, sino contra mi esposa. Los hechos que señalan de mi esposa son falsos. Mi esposa ha sido fundadora de Perú Compras cuando esa entidad se crea. Mi esposa tuvo que renunciar porque había un acoso insistente, se vio obligada a renunciar por el acoso del que fue víctima ella y mi familia”, manifestó.

“Espero que se deje de acosar a mi familia, porque si el objeto de ataque va a ser mi trabajo, lo entiendo, porque investigo organizaciones criminales con diversos tentáculos”, añadió.

Finalmente, el fiscal indicó que si Karem Roca se ratifica en lo que ha señalado en los audios, tomará “las acciones legales pertinentes” en su contra. Además, dijo esperar que el Ministerio Público la cite para que brinde su testimonio en la investigación que le ha abierto la Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI). Esto luego de que en uno de los audios, difundidos el último domingo, Roca explicara que supuestamente Pérez “coordina” con Rosemary Silva, esposa del hermano de Maribel Díaz, primera dama de la nación.

