Fiscal José Domingo Pérez asegura que abogada amenazó a supuestos aportantes

El fiscal José Domingo Pérez aseguró que la abogada Lorena Gamero amenazó a los presuntos aportantes falsos a la campaña de Fuerza 2011 para que dijeran a la fiscalía que sí entregaron dinero a ese partido.

Pérez citó los testimonios de siete supuestos falsos aportantes, entre ellos Erick Matto Monge, Remo Ángeles y Ronald Osorio, quienes –dijo– recibieron asesoría de Gamero para que mantuvieran sus versiones.

Los argumentos de Pérez se sostienen en las declaraciones de Jorge Yoshiyama Sasaki y testigos protegidos.

Según dijo el magistrado, Gamero –cuya declaración no ha sido recogida aún– tenía conocimiento de que estas personas no aportaron a Fuerza 2011. El fiscal Pérez pide comparecencia con restricciones para Gamero por supuesta obstrucción a la justicia.

El abogado de la letrada, Víctor Avilés Dávila, expresó que su patrocinada no pertenece al estudio Oré Guardia, sino que les ofrecía asesoría y trabajos externos.

Para Avilés, la fiscalía no ha corroborado los testimonios que recabó y no se ha especificado en qué consiste la amenaza contra los supuestos falsos aportantes. “Contra ellos no hubo inducción ni elementos intimidatorios”, afirmó.

Este viernes desde las 2:30 p.m. se realizará una audiencia para revisar el caso del abogado Luis Lazo Mendoza, también por supuesta obstrucción a la justicia.