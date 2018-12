El fiscal José Domingo Pérez retiró de su pedido para que se dicte comparecencia con restricciones contra la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, que se prohíba la comunicación entre la defensora legal y la lideresa de Fuerza Popular.

La misma decisión tomó con relación a la posibilidad de que Giulliana Loza pueda comunicarse con el esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, a quien también defiende en las investigaciones por presunto lavado de activos.

"Para no caer en ese juego de intercambio de ideas, de debate, el Ministerio Público solicita que las restricciones que se le impongan a Giulliana Loza Ávalos no impliquen a Keiko Fujimori ni Mark Vito Villanella", señaló el fiscal en la audiencia para sustentar su pedido de comparecencia con restricciones.

"Así se saca del debate la discusión de que se estaría afectando el derecho a la defensa de estos dos investigados, se saca del debate la alegación de que se estaría afectando el derecho al trabajo de la investigada (Giulliana Loza) y nos centramos en el tema que es el pedido del Ministerio Público para que no se obstaculice la averiguación de la verdad", añadió.

El fiscal del equipo especial para el caso Lava Jato insistió en su pedido para que Giulliana Loza no pueda comunicarse con otros abogados que también están siendo imputados del delito de obstaculización de la verdad, así como con otros testigos y falsos aportantes.

"Tenemos que proteger la información que pueda venir de los otros coinvestigados, de los testigos, en el desarrollo de la investigación [...] Que sepan que Giulliana Loza Ávalos no puede ya ejercer ningún nivel de interferencia porque, de hacerlo, se le debería revocar la restricción por una prisión preventiva", señaló el fiscal Pérez.

Cuando se confirmó el pedido de comparecencia restringida contra ella, Giulliana Loza reclamó a través de redes sociales para acusar al fiscal José Domingo Pérez de querer prohibir que pueda defender a Keiko Fujimori o a su esposo.

"El abuso no tiene límites: el fiscal José Domingo Pérez pide comparecencia con restricciones en mi caso, solicitando que no me comunique con mis coimputados. En resumen: No quiere que defienda a Keiko Fujimori ni a su esposo Mark", reclamó a través de su cuenta de Twitter.