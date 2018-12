El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado protección para él y su familia a raíz de un mensaje difundido a través de Twitter por el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino.

Como se recuerda, en la víspera de Navidad, el legislador indicó que la paz no reinaría en el fiscal a cargo de la investigación contra Keiko Fujimori y aseveró que los sufrimientos que ha originado le "regresarán".

Pérez hizo el referido pedido a través de un oficio dirigido al coordinador del Equipo Especial Lava Jato Rafael Vela. En este adjunta el referido mensaje escrito por Tubino y denota que la amenaza estaría en la última oración del mismo.

Minutos después, el fiscal superior Rafael Vela dio trámite al documento enviado por Pérez e hizo el pedido de seguridad respectivo al ministro del Interior, Carlos Morán.

Al respecto, en diálogo con El Comercio, el portavoz de Fuerza Popular consideró que el fiscal Pérez está "totalmente alejado de la realidad" e indicó que nunca fue su intención amenazarlo.

"El fiscal Pérez está totalmente alejado de la realidad, porque no tiene nada que ver ese tuit con una amenaza y, por otro lado, es simplemente un sentimiento y no una amenaza, no tiene nada que ver. Efectivamente, como ya era un comentario generalizado, el fiscal lo que trata es de victimizarse", señaló.

"Pretender de que ese tuit es una amenaza a él o a su familia, por favor. Lo que se demuestra con esto es la verdadera dimensión de esta persona. Lo que yo he dicho es que cuando uno no hace las cosas bien en este mundo pueden venir otras cosas contra uno, en eso se basa ese tuit no en otras cosas. Yo sería incapaz de amenazar a alguien, en lo absoluto", acotó.