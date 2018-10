Fiscal José Domingo Pérez reitera sus críticas contra Pedro Chávarry

El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato, reiteró este viernes sus críticas contra el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry.

Pérez brindó una conferencia en México para el Encuentro Nacional Anticorrupción - Chihuahua 2018. La ponencia dictada por el fiscal se tituló “Corrupción de funcionarios en el sistema acusatorio, corrupción transnacional y lavado de activos”.

Durante su participación, José Domingo Pérez recordó que existen cuestionamientos contra el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, y manifestó que él ya ha dado dado alcances sobre su posición crítica ante la prensa peruana.

"Ejerzo el cargo desde hace bastantes años, me reafirmo en lo que he señalado anteriormente", indicó en un primer momento el intergrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato.

"No puede haber una reforma contra la corrupción, no se puede dar una lucha seria contra la corrupción si todos los ciudadanos no estamos vigilantes respecto a las autoridades que están encargadas precisamente de ejercitar esta acción", añadió.

Esta no es la primera vez que José Domingo Pérez dirige una crítica contra Pedro Chávarry. El 2 de agosto pasado, señaló que el titular de la institución no estaba éticamente habilitado para asumir un cargo de esa envergadura.

Cabe mencionar que el fiscal de la Nación cesó ayer en sus funciones a la fiscal adjunta provincial transitoria Érika Rocío Delgado Torres, quien formaba parte del equipo especial encabezado por el fiscal superior Rafael Vela.

Además, Pedro Chávarry también cesó el destaque de Delgado Torres en la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, despacho que se encuentra a cargo de José Domingo Pérez.