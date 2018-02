Fiscal Juárez solicita a Brasil declaración de ex directivo de Odebrecht

El fiscal Germán Juárez, a cargo de la investigación por lavado de activos al ex presidente Ollanta Humala, solicitó la declaración del ex directivo de Odebrecht Luiz Antonio Mameri, según conoció este Diario.

Mameri se desempeñó como jefe de la división de América Latina y Angola de la empresa, es decir, dentro de la estructura de la multinacional, era el superior jerárquico de Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú.

Juárez requiere el testimonio que el ex directivo dio el año pasado al juez brasileño Sergio Moro, como parte de la investigación por Lava Jato en Curitiba y en cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz de la empresa.

Fuentes de este Diario explicaron que Mameri era quien daba el visto bueno a los pagos de sobornos en el continente, los que se hacían a través de ‘offshores’ y con los fondos del Departamento de Operaciones Estructuradas.

El fiscal peruano buscaría con esta declaración que se confirme el aporte electoral de US$3 millones que Marcelo Odebrecht y Barata afirman que dieron a Humala.

—Compromiso previo—

El abogado Carlos Kauffman, defensa de Mameri en Brasil, indicó a El Comercio que aún no han recibido un requerimiento formal de la fiscalía peruana para que les sea remitida la declaración.

Kauffman indicó que no habría inconvenientes para que se comparta el testimonio de su defendido, siempre y cuando se firme previamente un acuerdo de no incriminación, como en el caso de Barata, para que no sea procesado en el Perú penal o civilmente por su contenido.

Kauffman dijo que en su próxima visita a Lima, programada para este viernes, tratará de conversar con la Fiscalía de Lavado de Activos sobre la entrega de la delación de su patrocinado. No obstante, precisó que la prioridad de su viaje será hablar sobre el próximo interrogatorio a Barata en Sao Paulo.

“Principalmente, estoy viajando para hablar de Barata”, declaró el letrado.

El abogado, quien también defiende a Barata, tiene previsto reunirse con el fiscal superior Rafael Vela y los fiscales Juárez y José Domingo Pérez, quienes interrogarán el 27 y 28 de febrero al ex jefe de Odebrecht en el Perú. La cita será en la mañana en el despacho del fiscal Vela.

