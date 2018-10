Fiscal Luis Landa pide informe a José Domingo Pérez por sus declaraciones

El fiscal superior Luis Landa Burgos solicitó este lunes un informe, de carácter urgente, al fiscal anticorrupción José Domingo Pérez sobre las declaraciones que realizó en torno a Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en un evento en México.

El Coordinador en los Procesos por Delitos de Terrorismo le remitió a su colega el Oficio N°1392-2018-FSPNC-MP-FN, de fecha 15 de octubre de 2018.

Oficio remitido por Landa a Pérez.

En él, le solicitó "un informe detallado respecto a sus declaraciones vertidas en torno a las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y MRTA en el Encuentro Nacional Anticorrupción 2018".

Asimismo, Landa le pidió a José Domingo Pérez que le proporcione material audiovisual respecto a su participación en el mencionado evento.

El fiscal anticorrupción afirmó este lunes que sus palabras sobre Sendero Luminoso y el MRTA, durante una exposición en México, han sido “sacadas de contexto” en las redes sociales, donde ha sido cuestionado por algunos congresistas y simpatizantes de Fuerza Popular.

“Bueno se ha sacado de contexto, en el desarrollo de la conferencia se explica cuáles son los alcances de la presentación que he realizado, no he considerado nada que pueda ofender a nuestra memoria respecto a la guerra subversiva y terrorista que hubo en agravio de todos los peruanos”, indicó el también integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato.

Además, la Comisión de Defensa del Congreso ha decidido citar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y a José Domingo Pérez para este miércoles para que el fiscal anticorrupción explique sus declaraciones sobre Sendero Luminoso y el MRTA.