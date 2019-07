Fiscal Mori sobre gasoducto: “Odebrecht está admitiendo responsabilidad”

La fiscal del caso Gasoducto, Geovana Mori, recibió a este Diario esta tarde mientras no dejaba de recibir en su despacho los paquetes conteniendo la documentación y equipos incautados en los 26 inmuebles que viene allanando a través de una orden judicial. Entre estos el de la esposa del ex presidente Ollanta Humala, Nadine Heredia, actualmente investigada por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.

— ¿Estos allanamientos obedecen estrictamente a información entregada por Odebrecht, o también se hacen a partir de información recogida de otras fuentes?

Esta investigación la recibió mi despacho recientemente el 10 de mayo de 2019. Una vez recibida emitimos la resolución de ampliación de plazo y como estrategia fiscal hemos estado recopilando información. Hemos conseguido cuatro aspirantes a colaboradores eficaces y un testigo protegido. En el marco de esas indagaciones, las noticias propaladas y en el marco de la colaboración de Odebrecht, que está brindando información, es que hemos hecho este requerimiento al Poder Judicial.

— ¿La empresa ya admitió culpabilidad y aceptó que pagó coimas por este proyecto?

Es lo que ha informado nuestro coordinador [Rafael Vela], esta colaboración eficaz esta a cargo del fiscal José Domingo Pérez, ellos están recopilando la información, se está programando declaraciones, y tengo conocimiento que sí, evidentemente está admitiendo la responsabilidad la empresa.

— ¿Y ahora se tendrá que firmar un acuerdo de colaboración por el gasoducto o no es necesario?

El fiscal coordinador ya explicó que el acuerdo aprobado por el Poder Judicial tiene una cláusula abierta. No queda solo con las cuatro obras iniciales sino que es posible incorporar otras más.

— ¿Los cuatro aspirantes a colaboradores que está interrogando son ajenos a la empresa?

Sí. Son personas naturales peruanas.

— En el caso de Nadine Heredia, ¿de qué manera estaría implicada en estos actos ilícitos?

Hay información de testigos protegidos y colaboradores que sostienen que habría viabilizado la dación de una norma para la seguridad energética. Y luego habría mantenido conversaciones con los altos funcionarios de Odebrecht para favorecer a la empresa con el proyecto.

— ¿Con esto se cierra el círculo, es decir, los Humala Heredia recibieron financiamiento de Odebrecht para su campaña electoral y luego la favorecieron con esta concesión?

Eso es materia de indagación ahora, pero principalmente es su participación en cómo se viabilizó este proyecto a favor de la empresa, una norma que se dá en el 2012, un proceso célere y de estas indagaciones se desprende su directa participación.

— ¿Por qué la investigación no comprende al ex presidente Ollanta Humala, que fue quien firmó el decreto en cuestión?

Hasta que concluyan los cinco años de su inmunidad (no puedo investigar a Ollanta Humala) pero esa investigación la tiene la Fiscalía de la Nación.

Ampliaremos en breve...