El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, consideró que existen elementos de prueba suficiente para que el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, sean condenados por el delito de lavado de activos por los aportes que recibieron desde Brasil y Venezuela.

En ese sentido, remarcó que la acusación llegará una vez que se resuelvan las medidas de recusación que interpuso la pareja, pues indicó que ambos deben responder ante el juez y luego se decide si son culpables e inocentes.

“La posición de la fiscalía es que merecen la condena, que son responsables y eso se determinará en juicio oral”, dijo en entrevista con ATV.

De otro lado, Sánchez Velarde defendió el trabajo que viene realizando la fiscalía en torno a los actos de corrupción cometidos por la empresa Odebrecht.

“En Brasil el caso tiene cuatro años de investigación. No es como se pinta. Creo que hay que tener paciencia en el trabajo de investigación. Hay que confiar en los fiscales, no hay que someterlos al escrutinio de la población tan fácilmente”, indicó.

Anunció que se están realizando las coordinaciones para que el fiscal anticorrupción Hamilton Castro interrogue una vez más al ex director de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.

-No se doblega-

Al ser consultado sobre la presión ejercida desde el Congreso de la República, Sánchez consideró que quisieron intimidarlo con una denuncia en su contra, pero continuaron investigando pese a que a algunos no les guste.

“Nosotros investigamos a personas, que estas personas estén vinculadas a partidos políticos es otra cosa. Eso no hace que nosotros seamos políticos o que hagamos persecución política y no nos doblegamos ante nadie”, comentó.

Sánchez Velarde negó que el ex presidente Alan García pueda elegir a su fiscal o que su institución esté tomada por el Partido Aprista o por un sector denominado “caviar”.

“¿Quién los dice (que la fiscalía esté tomando por el aprismo)? ¿A mí nadie me ha tomado? Yo no soy aprista, no tengo corazón político ni tengo familiar con cercanía política. ¿Caviar? ¿Qué significa caviar? Yo soy un fiscal, un sanmarquino con años en la fiscalía, no me considero caviar, no me gusta el caviar”, aseguró.