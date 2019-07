EN VIVO| Pedro Chávarry: Congreso debate denuncia por remoción de fiscales

El pleno del Congreso debate esta mañana la denuncia constitucional contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry por el presunto delito de encubrimiento real en su contra debido a la remoción de los fiscales del equipo especial del caso Lava Jato, en diciembre pasado. El ex titular del Ministerio Público debía presentar sus descargos, pero no acudió, argumentando motivos de salud. Además, pidió que se reprograme la sesión.

Al inicio del pleno, el congresista Marco Arana (Frente Amplio) planteó una cuestión previa para que se incluya el delito de organización criminal en la acusación contra el ex fiscal de la Nación.

El pasado 28 de mayo, la Comisión Permanente aprobó acusar a Pedro Chávarry únicamente por el delito de encubrimiento real, debido a la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial del Caso Lava Jato.

Con votos de Fuerza Popular y del Apra, el grupo rechazó las imputaciones referidas a los delitos de organización criminal y encubrimiento personal, así como su destitución e inhabilitación del cargo por 10 años, pese a que el informe del congresista Juan Sheput (No Agrupados) así lo recomendaba.

En aquella oportunidad, al momento de brindar sus descargos, Pedro Chávarry cuestionó al presidente Martín Vizcarra y al Equipo Especial Lava Jato por las medidas tomadas en casos como el de Keiko Fujimori.