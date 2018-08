Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público, aseguró que su trabajo ha sido imparcial y que no ha atendido nunca a presiones partidarias, luego de haber sido acusado por el fiscal José Domingo Pérez de haberle pedido que no pregunte sobre las siglas 'AG' a Marcelo Odebrecht.

"La corrupción no tiene ideología política. Alonso Peña Cabrera entra a investigar y puede recibir información de incriminación sean apristas, fujimoristas, de izquierda. A mí no me interesa. Alonso Peña Cabrera no pertenece a ningún partido político", comentó el fiscal superior en una entrevista con ATV.

El fiscal volvió a insistir en que nunca indujo a José Domingo Pérez, entonces fiscal de lavado de activos, a que no pregunte sobre 'AG' a Marcelo Odebrecht en el interrogatorio que se llevó a cabo en Brasil en el 2017.

Peña Cabrera aseguró que se reunió en dos oportunidades con el fiscal Pérez en su oficina: el 6 y el 19 de setiembre. "Si el 6 de setiembre, yo ya lo hubiera inducido, ¿no hubiera él reclamado? Si el 19 lo hubiera tratado de inducir a algo ilícito, ¿no habría tratado de denunciarlo?", añadió.

También recordó que, si las anotaciones de Marcelo Odebrecht llegaron a Lima fue porque él, por encargo del ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez, logró la colaboración de los fiscales de Brasil.

"El señor José Domingo Pérez solo dice lo que le conviene porque quiere decir que muchas personas han querido obstaculizar su labor y que él ha podido estar al frente de todo el mundo, que ha ido contra quienes han querido entorpecer su labor y que es el paladín de la justicia", comentó.

Alonso Peña Cabrera evitó comentar sobre el la labor de Hamilton Castro, ex jefe del equipo especial del Caso Lava Jato, o sobre Pedro Chávarry como fiscal de la Nación. "No soy como otros ni voy a incendiar la pradera. No voy a generar desestabilización en una institución a la cual pertenezco y a la que me debo", concluyó.

El fiscal superior Peña fue uno de los cuestionados por José Domingo Pérez, quien atribuyó la lentitud del avance de las pesquisas a Pablo Sánchez y Hamilton Castro.