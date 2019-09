Fiscal Pérez sobre Caso Keiko Fujimori: "Sigo creyendo que es delito de lavado de activos"

El fiscal José Domingo Pérez consideró que debe ser el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional los encargados de determinar si el caso de Keiko Fujimori debe seguir siendo investigado por presunto lavado de activos o adecuarse a la ley de financiamiento ilegal de partidos.

En declaraciones a El Comercio, el fiscal del equipo especial Lava Jato afirmó que continuará investigando el caso de los presuntos aportes de Odebrecht a Fuerza Popular por el delito de lavado de activos, tras rechazar el pedido de Pier Figari para adecuar la pesquisa a la ley de financiamiento ilegal de partidos.

Pérez Gómez sostuvo que es clave determinar si la ley de financiamiento fue promulgada “con el propósito de generar impunidad para los investigados por entregas de dinero ilícitas para las campañas”.

“Que se establezca para saber cuál es el campo de acción de la fiscalía. Sigo creyendo que es delito de lavado de activos”, expresó.

“Si un juez o el Poder Judicial, en sus diversas instancias, considera que no es delito [aportes ilícitos] que de una vez se deje de engañarnos o engañar a la población, porque sería una manifestación más de cómo la clase política ha utilizado las herramientas que tiene para favorecerse y buscar que las causas sean archivadas”, sostuvo.

Pérez Gómez consideró que el Tribunal Constitucional, a través de su pronunciamiento por el hábeas corpus que pide la liberación de Keiko Fujimori, debe emitir su opinión sobre la aplicación de la nueva ley.

“Si el hecho bajo esta nueva ley no era delito, el TC lo va a tener que definir. Entonces que la ciudadanía sepa que se instrumentalizó la capacidad para dar leyes para favorecerse. Si no es delito de lavado que lo diga el TC, para que se dicte la prisión preventiva debe haber delito. El TC no puede evadir ese pronunciamiento”, apuntó.

De otro lado, el fiscal mostró su preocupación por la promulgación de la ley que busca castigar el financiamiento a los partidos, tras señalar que espera que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, adopte alguna decisión sobre la aplicación de la norma.