El fiscal José Domingo Pérez señaló este sábado que existen “puntos de conexión” entre Los Cuellos Blancos del Puerto y la presunta organización criminal que se infiltró al interior de Fuerza 2011.

Dichas afirmaciones fueron formuladas durante la audiencia que dirige el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, donde se evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Jorge Yoshiyama Sasaki, a quien acusa de buscar falsos aportantes para Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular).

“El abogado defensor [de Jorge Yoshiyama] indicó que el Ministerio Público está utilizando la misma metodología del caso de Los Cuellos Blancos [del Puerto]. Pero nunca he negado que para combatir a las organizaciones criminales hay que aplicar similares metodologías de investigación. En el desarrollo de estas sesiones de audiencia he indicado que hay puntos de conexión o información que se terminan cruzando con la organización de Los Cuellos Blancos [del Puerto]”, dijo Pérez.

“¿O acaso no he señalado que el testigo 2017-55-3 nos habla del ya reconocido César Hinostroza, presunto integrante de esta organización, que buscó a Keiko Fujimori para brindarle el beneficio de interferir en el trámite de los procesos judiciales que se le seguía? ¿Acaso he indicado lo contrario para que el abogado se sorprenda?”, agregó.

En respuesta, la defensa legal de Yoshiyama aseguró que no cuestionó la metodología del fiscal José Domingo Pérez, sino que buscó defender su pedido de nulidad de las declaraciones de algunos testigos protegidos.

“Lo que nosotros estamos diciendo es que, a partir de una orden de detención, se han producido declaraciones, varias de ellas de testigos protegidos, que por el modo en cómo fueron obtenidas e incorporadas, deben ser excluidas. Por supuesto hemos hecho referencia a algunos casos emblemáticos muy recientes, pero no con la intención de desacreditar la metodología del Ministerio Público en su labor de persecución, que me parece válida, sino simplemente para hacer la comparación”, dijo el letrado.

“En varios otros casos, ejemplo: Caso Cuellos Blancos de la corrupción del Callao hubo testigos protegidos. En este caso, también. ¿Pero cuál es la diferencia? Que en este caso, la orden de detención, que en nuestro criterio fue la causa de todas las declaraciones que están en ese intervalo, fue declarada nula. Veinticuatro detenciones preliminares declaradas nulas. Eso no sucedió en el caso de Los Cuellos Blancos y marca la necesidad de aplicar el efecto reflejo, que tiene base normativa”, agregó el abogado de Yoshiyama Sasaki.

El fiscal José Domingo Pérez continúa esta semana con la sustentación del pedido de prisión preventiva para 11 personas vinculadas a Fuerza 2011. Hasta el momento, el juez Concepción ha dictado prisión preventiva para la lideresa de ese partido, Keiko Fujimori, quien se encuentra recluida en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.