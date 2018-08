El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez, quien indaga los presuntos aportes irregulares a Fuerza Popular, mostró su desconcierto y preocupación por la ausencia de todos los abogados de los investigados en la audiencia de hoy, en la que un testigo aseguró que nunca entregó dinero para la campaña de Fuerza 2011.

"Hemos visto con sorpresa que todos los investigados hicieron causa común y no asistieron a la audiencia", dijo el magistrado.

El juez Richard Concepción Carhuancho realizó hoy la audiencia de prueba anticipada en la que el testigo Segundo Crisanto negó ser un aportante de Fuerza 2011 como aparece en el informe que entregó esa organización a la ONPE.

Al inicio de la audiencia, el juez señaló que se cumplió con notificar al partido Fuerza Popular y a las defensas de Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y de los otros doce investigados. Al final, se designó a un abogado que se encargue de la defensa de todos y cautele sus derechos.

"Es desconcertante que toda la defensa no haya asistido a la audiencia y que el juez se haya visto obligado a convocar a la defensa publica para garantizar los derechos de las personas investigadas", señaló el fiscal Pérez.

El representante del Ministerio Público agregó que él no podría indicar cuál es la estrategia de la defensa con esa decisión de no acudir a la audiencia, y que en su carrera de fiscal "nunca he visto que la pluralidad de imputados, a través de sus abogados, no vengan".

José Domingo Pérez manifestó que esa actitud le hace pensar "que hay una posición en común [de todos los abogados de los investigados] respecto al caso que está siendo investigado".

El fiscal explicó que pidió adelantar la declaración del testigo Crisanto, porque existe el peligro de que pueda variar su testimonio o se niegue a hablar más adelante en el juicio oral debido a que ha recibido llamadas en las que le ofrecían dinero para variar su versión.

Pérez, quien en la audiencia presentó un recibo incautado en uno de los locales de Fuerza Popular, en el que se consigna el supuesto aporte de US$5.000 de Segundo Crisanto a Fuerza 2011, expresó que "esa documentación contable evidencia que se ha registrado un falso aporte registrado en su contabilidad y declarado ante la ONPE".

En otro momento, José Domingo Pérez no descartó citar a Keiko Fujimori y al congresista Rolando Reátegui. Este último fue sindicado por Crisanto como la persona que en 2011 le pidió que firmara un papel en blanco para aparecer como aportante pese a no serlo.

"Dentro del desarrollo de una investigación que es dinámica contra una organización criminal, [ellos] pueden ser citados", dijo el fiscal.