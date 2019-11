El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, acudirá esta mañana al Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos para interrogar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tras el testimonio del empresario Dionisio Romero Paoletti quien reveló que Credicorp entregó US$ 3,6 millones a su campaña presidencial del 2011.

“El lunes 25 a las 10:30 de la mañana me constituiré al penal de Mujeres para recibir la declaración de la interna Keiko Fujimori en atención que los medios de comunicación han dado a conocer una postura de defensa o publicación a través de su portal o su Facebook”, afirmó a la prensa.

El último lunes, el presidente del directorio de Credicorp Ltd., Dionisio Romero Paoletti, reveló al fiscal José Domingo Pérez que entregó US$ 3.6 millones a la campaña presidencial de Fuerza Popular

Agregó que se reunió en seis o siete ocasiones con Keiko Fujimori y el exministro Jaime Yoshiyama para entregarles el dinero en efectivo.

Al respecto, Fujimori Higuchi reconoció la contribución. “Se nos pidió que estos aportes se mantengan en absoluta reserva por temor a represalias, tal como el señor Romero lo ha confirmado hoy en su declaración ante el Ministerio Público. El tiempo es el mejor amigo de la verdad: jamás recibí dinero de Odebrecht y nunca hubo lavado de activos”, señaló.

José Domingo Pérez precisó que el objetivo de esta diligencia es “recibir estos elementos de información que han dado a conocer precisamente los medios de comunicación”, en referencia al pronunciamiento de Keiko Fujimori, quien cumple una orden de prisión preventiva por el delito de lavado de activos.

-Incorporación de Fuerza Popular a investigación-

Esta semana, el fiscal Pérez sustentó su pedido ante el Poder Judicial para incorporar al partido Fuerza Popular en la investigación vinculada a los presuntos aportes ilícitos a las campañas de Keiko Fujimori.

Durante la sesión, manifestó que si bien es cierto que los partidos políticos no son organizaciones criminales, “ello no significa que sus miembros no puedan ser” integrantes de una, para obtener “poder político”.

“Existe la organización criminal que se ha constituido en el partido político Fuerza Popular con la finalidad de obtener poder político y para ello recibieron dinero ilícito proveniente de actos de corrupción de la empresa Odebrecht para la campaña del 2011, una modalidad delictiva de blanqueo de dinero que ha permanecido en el tiempo porque la organización criminal, con la finalidad de este poder político, también participó en la campaña del 2016”, precisó ante el juez.

En ese sentido, reiteró que “existen elementos” que permiten acreditar que la organización ha favorecido actos de lavado de activos.

Agregó que la declaración del empresario Dionisio Romero Paoletti “permite acreditar la modalidad criminal que es esta captación de dinero en efectivo y como viene postulando el Ministerio Público en la fragmentación o pitufeo a través de falsos aportantes para ocultar información o ingreso de dinero a la entidad fiscalizadora electoral”.