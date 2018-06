Fiscal Pérez: "Me sorprendió la citación de la Comisión Madre Mía"

El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez dijo que fue "sorprendido" por la citación a la que acudió esta mañana en la Comisión Madre Mía para responder por su papel en la investigación que se llevó a cabo en el 2011 por la presunta compra de testigos que habría permitido archivar el proceso contra el ex presidente Ollanta Humala.

"No soy el fiscal del Caso Madre Mía, no he sido el fiscal del Caso Madre Mía, no he conocido el caso Madre Mía. Me ha sorprendido la citación de esta comisión para tocar este tema", comentó el fiscal José Domingo Pérez luego sel interrogatorio.

En ese sentido, precisó que su único papel en el proceso fue haber conocido, en el 2011, la existencia de un video que difundió Perú21 donde se ve un presunto pago por parte del hombre de confianza de Ollanta Humala, Amílcar Gómez Amasifuén, al testigo del Caso Madre Mía Jorge Ávila Rivera.

"La sala que estaba conociendo esos hechos (el Caso Madre Mía) decidió conocer y hacer suyo el video. Como decide eso, no me pude abocar ni interferir la actuación judicial", explicó el fiscal Pérez.

Por esto, dijo sentirse extrañado por el sentido de las preguntas que le hiciera en diversas oportunidades el presidente de la Comisión Madre Mía, Héctor Becerril, quien pedía explicaciones sobre por qué el fiscal José Pérez no abrió una investigación luego que el video no fuera admitido como prueba en el proceso que terminó archivando la presunta compra de testigos.

"Cuando un juez se aboca al conocimiento de una causa, ni fiscal ni policía puede interferir. El presidente de la comisión (Héctor Becerril) entiende que sí. Entonces, una persona que expone que sí se puede interferir con la función de un juez [...] me genera ciertas dudas respecto a su formación democrática", manifestó.

El fiscal José Pérez evitó vincular los incidentes durante su presentación ante la comisión presidida por el fujimorismo y su actual investigación por presunto lavado de activos al partido Fuerza Popular, y dijo que el "desconocimiento" a la garantía de independencia judicial sería por parte de los asesores de Héctor Becerril.

Durante el interrogatorio, Héctor Becerril cuestionó a José Domingo Pérez y lo acusó de no responder sus preguntas cuando se le exigía saber por qué no reabrió la investigación al video.