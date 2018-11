El fiscal José Domingo Pérez negó que exista persecución política contra el ex presidente Alan García o que el Ministerio Público esté siendo utilizado por el Gobierno para atacar a rivales políticos.

"No es cierto. Eso es una circunstancia que no es exacta [...] porque en la audiencia del sábado, la persona investigada (Alan García) se allanó con la medida que habíamos solicitado [...] No hubo ningún tipo de cuestionamiento u oposición que hubiese implicado la revisión en una segunda instancia", comentó la noche del lunes en declaraciones a Canal N.

José Domingo Pérez aseguró, en ese sentido, que el Ministerio Público y la investigación que él está llevando a cabo es un "trabajo adecuado, objetivo y en los términos correspondientes".

También reiteró lo que manifestó el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial para el caso Lava Jato del Ministerio Público, en el sentido en que no se estaba preparando ningún pedido de prisión preventiva contra Alan García.

"El proceso continúa. La investigación se está desarrollando y estamos en una etapa preliminar en la cual se ha hecho una solicitud al juzgado del subsistema anticorrupción y continuamos con la investigación", comentó.

Sobre el pedido de asilo diplomático de Alan García a Uruguay, José Domingo Pérez evitó pronunciarse por ser el fiscal a cargo del caso. "Espero que ninguna palabra o versión mía sea tomada para justificar cualquier solicitud de asilo", manifestó.

El fiscal señaló, en otro momento, que todavía no hay una fecha establecida para un nuevo interrogatorio a Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú, en el marco de las investigaciones por los pagos de coimas por la Línea 1 del Metro que implica a Alan García.

"No puedo establecer una fecha en concreto, pero será dentro del plazo de investigación y, según el margen que tenemos en el equipo especial, se está cumpliendo con esos plazos", concluyó.

José Domingo Pérez respondió a Canal N luego de participar en un seminario en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.