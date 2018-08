Fiscal Pérez: Pedro Chávarry no es el más idóneo para la Fiscalía de la Nación

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, señaló este jueves que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, no está éticamente habilitado para asumir un cargo de esa envergadura.

En diálogo con Canal N, el magistrado manifestó que el día que Pedro Chávarry iba a asumir el máximo puesto en el Ministerio Público, él elevó un oficio al fiscal superior Rafael Vela Barba en el que le solicitó regresar a su plaza de origen en la fiscalía anticorrupción de Lima porque, “obviamente, la persona que estaba asumiendo el cargo de fiscal de la Nación no era el más idóneo, estoy hablando de Pedro Chávarry”.

“Rafael Vela me dijo que no podía irme a pesar de los cuestionamientos a la cabeza de la institución. Por esto, Rafael Vela le solicitó al fiscal de la Nación que unifique los equipos [Lava Jato y de lavado de activos] porque es un absurdo que la información que conocen unos no la compartan con los otros”, agregó.

Para José Domingo Pérez, quien debería asumir las riendas del Ministerio Público es la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien además fue la única que votó en contra de que Pedro Chávarry asuma sus funciones tras la difusión de un audio con el suspendido juez César Hinostroza.

En otro momento, el fiscal superior indicó que Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía, le indicó que no podía hacer interrogantes "sobre ‘AG’" en la diligencia que se llevó a cabo a ex directivos de la empresa Odebrecht en Brasil.

"Me entrevisté con Alonso Peña Cabrera para que me oriente sobre cuál iba a ser el mecanismo para obtener la declaración de Marcelo Odebrecht y él me preguntó si iba a realizar preguntas sobre todas las inscripciones, le indiqué que sí. Y él me indica, ¿incluso de ‘AG’? ‘Sí’, y me dijo ‘AG no se pregunta’. Yo me quedé sorprendido", precisó.

Del mismo modo, José Domingo Pérez también se expresó en torno al ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Según dijo, luego de haber efectuado allanamientos a locales del partido político Fuerza Popular, Sánchez le comentó “no sabes con quién te has metido”.

“Di una entrevista a un medio escrito por una solicitud de la oficina del doctor Pablo Sánchez en la que pusieron un titular de que yo no recibía direcciones, lo cual es cierto […]. Voy a la oficina del doctor Pablo Sánchez y en lugar de mostrar satisfacción con mi trabajo me dijo ‘no sabes con quién te has metido’”, destacó.

Finalmente, destacó que Hamilton Castro, ex coordinador del equipo especial de la fiscalía para el Caso Lava Jato, “formó un equipo a partir de personal de su confianza, no se allanaron los locales cuando debió hacerse, o sea en su momento”.