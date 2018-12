Fiscal pide comparecencia restringida para abogada de Keiko Fujimori

El fiscal José Domingo Pérez solicitó comparecencia con restricciones para seis investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública de justicia, en la modalidad de obstrucción de la justicia. Entre ellos se encuentra la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza.

La audiencia fue programada para el viernes 28 de diciembre a las 11:30 a.m. en la Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en Cercado de Lima.

La medida también ha sido solicitada para Arsenio Oré Guardia, Edward García Navarro, Luis Ernesto Lazo Mendoza, Lorena Mariana Gamero Calero, Danae Alessandra Calderón Castro y Giulliana Aracelli Loza Ávalos.

En el documento, dado a conocer por la abogada, se solicita la imposición de restricciones contra los mencionados, como "la obligación de no comunicarse -directa ni indirectamente- con imputados ni testigos en el caso".

Asimismo, se les prohíbe comunicarse con "personas que figuren como aportantes del partido político Fuerza Popular (antes Fuerza 2011)” ni con "personas que figuren como miembros" de la misma agrupación.

Al respecto, Giulliana Loza calificó la solicitud de comparecencia con restricciones en su contra como un "abuso".

"El abuso no tiene límites: el fiscal José Domingo Pérez pide comparecencia con restricciones en mi caso, solicitando que no me comunique con mis coimputados. En resumen: No quiere que defienda a Keiko Fujimori ni a su esposo Mark", reclamó a través de su cuenta de Twitter.

Según precisó, el fiscal José Domingo Pérez utiliza el proceso para retirarla de la defensa de Keiko Fujimori, lo cual, indicó, representa un atentado contra el derecho a la defensa.



Como se recuerda, el fiscal Pérez Gómez formalizó la investigación preparatoria contra Giulliana Loza, abogada de Fujimori Higuchi, y otros cinco letrados.

Según la disposición fiscal, los letrados “con conocimiento y voluntad mediante el uso de la amenaza” impidieron que personas que aparecían como aportantes a la primera campaña de Fujimori Higuchi a la Presidencia de la República “presten testimonio”.