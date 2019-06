Fiscal Rafael Vela anuncia nuevo pedido de extradición para Alejandro Toledo

El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, el fiscal superior Rafael Vela, anunció este sábado que solicitarán un nuevo pedido de extradición para el prófugo ex presidente Alejandro Toledo por el Caso Ecoteva.

Rafael Vela, al igual que el fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho, participaron en un foro anticorrupción organizado por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), en Arequipa.

Durante su intervención en el evento, Vela indicó que el nuevo pedido de extradición contra el otrora líder de Perú Posible se basa en lo recogido en el interrogatorio que hizo el fiscal Pérez al empresario Josef Maiman en Israel en marzo pasado.

Alejandro Toledo permanece en Estados Unidos como prófugo de la justicia peruana mientras se tramita su extradición. (Foto: GEC)

Por esto, el lunes se formalizará la acusación por presunto lavado de activos y se presentará la solicitud de extradición para el ex presidente Alejandro Toledo, la ex primera dama Eliane Karp, el ex asesor de seguridad Avraham Dan On y su hijo Shai Dan On.

Como se recuerda, el empresario peruano-israelí Josef Maiman cerró en marzo un acuerdo de colaboración eficaz con la justicia peruana en Tel Aviv, Israel.

El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato también resaltó la importancia de la prisión preventiva como herramienta para evitar la fuga de los investigados por casos de corrupción.

Vela comentó, además, la importancia de la prisión preventiva como herramienta para evitar la fuga de los investigados por casos de corrupción. Según dijo, dicha disposición no denota un exceso, pues de los 483 investigados solo 22 cuentan con la mencionada medida restrictiva.

En otro momento, defendió los procesos de colaboración eficaz y detalló que "hay 50 procedimientos" de este tipo en curso.

Antes de la diligencia realizada en marzo, Josef Maiman ya había declarado a la fiscalía que utilizó sus empresas para recibir los sobornos por US$20 millones que Odebrecht afirma que entregó a Alejandro Toledo por la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica sur.

Con ese dinero, Toledo realizó las operaciones inmobiliarias que se investigan por el Caso Ecoteva. Este se refiere a la adquisición de dos inmuebles a nombre de su suegra Eva Fernenbug, pero que —según la versión del ex presidente— tenían como dueño real a Maiman.

En la actualidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentra haciendo la revisión de un primer cuaderno de extradición de Alejandro Toledo por el Caso Odebrecht.