El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, informó que presentará un recurso casación ante la Corte Suprema, contra la resolución que revoca la prisión preventiva contra Keiko Fujimori Higuchi.

Según explicó Vela Barba que “hay una primera casación que vamos a plantear respecto al plazo de admisión del recurso de apelación porque si no se admite el recurso no habría decisión de fondo y, por otro lado, con la garantía que tiene el Ministerio Público de participar activamente y hacer que sus derechos procesales en discutidos en su presencia en las audiencias, lo que ha dicho la sala superior es que no tenemos derecho a defendernos”.

En declaraciones a ATV, el fiscal agregó que “la Corte Suprema resuelve de acuerdo a su entendimiento y a su orden de prioridades. Los recursos de casación tienen el propósito de unificación de jurisprudencia y de fijar una posición institucional”.

Según pudo conocer El Comercio, el equipo especial presentaría la casación en unas dos semanas.

El coordinador del equipo especial sostuvo que para la fiscalía la resolución donde se dispone la liberación de Keiko Fujimori “ha sido una interpretación ad hoc, una interpretación Fujimori y eso conspira contra el principio de igualdad ante la ley, que tiene que ver con que las decisiones judiciales sean predecibles”.

Sobre la investigación, indicó que está previsto que el caso finalice antes de los 36 meses que tiene como plazo máximo para finalizar con las pesquisas.

“Habíamos determinado que la investigación iba a concluir antes de las excarcelaciones del señor Pier Figari y Jaime Yoshiyama, los plazos de las prisión preventiva no solo están pensados solo para etapa de investigación sino de juzgamiento”, señaló.

La casación es un recurso extraordinario que se presenta ante la Corte Suprema para cuestionar la interpretación o aplicación de la ley por parte de una segunda instancia en su resolución.

Ayer la Segunda Sala de Apelaciones declaró fundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Keiko Fujimori y revocó la orden de prisión preventiva para imponer una medida de comparecencia con restricciones.