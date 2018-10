El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial del Ministerio Público, afirmó este martes que la jueza Jessica León debió inhibirse "por decoro y transparencia" de resolver la apelación a la detención preliminar que presentó Keiko Fujimori.

Este argumento fue parte de la sustentación ante la Sala Penal Nacional por la recusación contra los jueces de la Segunda Sala de Apelaciones: Octavio Sahuanay, Jessica León e Iván Quispe. Este tribunal fue el que anuló la detención preliminar por 10 días para la lideresa de Fuerza Popular.

Rafael Vela remarcó que la "proximidad" entre León con el ex presidente de la Corte del Callao Walter Ríos y el ex juez supremo César Hinostroza "hace que sean escrupulosos" con dicha situación y que tiene "una relación directa" con el caso de Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular.

El fiscal citó lo reportado hoy por IDL-Reporteros y una declaración de la magistrada en la que "admite que se ha equivocado al apoyar" a los ex jueces cuestionados e investigados por ser cabecillas de "Los Cuellos Blancos del Puerto".

"Nos hemos respaldado en el acta correspondiente donde la propia magistrada admite que se ha equivocado en apoyar a estos magistrados. No solo lo admite sino que entiende que ha sido un error", precisó.

IDL-Reporteros publicó hace algunos días que la Sala Plena de la Corte de Justicia del Callao se reunió para discutir las repercusiones de los reportajes que revelaron cómo César Hinostroza tomó el control de dicho distrito judicial. León participó de esa reunión debido a que es jueza de dicha Corte desde 2013. Durante la sesión, admitió que con sus votos favoreció a la red de corrupción de Ríos e Hinostroza, pero negó formar parte de ella.

El mismo portal de investigación ha publicado este martes nuevos audios y registros del teléfono de Walter Ríos. En estos, se escucha que el ex juez marcó cinco veces al teléfono de León. Como no le responde, Ríos llama a su entorno para preguntar por ella. El interés era para que vote a favor de su candidato para la presidencia del Jurado Electoral Especial del Callao.

"Salvando esa honorabilidad [que no es miembro de la red] que no nos corresponde porque no estamos investigando a León, sí nos parece que esa proximidad con Ríos y con Hinostroza, en su momento, que tiene relación directa con el caso que está siendo objeto de investigación preparatoria y de solicitud de prision preventiva a partir de un audio sobre una presunta reunión entre César Hinostroza y la 'Señora K'", agregó Vela.

En tanto, la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, señaló que la fiscalía no tiene argumentos sólidos para dudar de la imparcialidad de la jueza León.

"Ella, como bien lo ha citado, dice asumo mi responsabilidad pero no soy parte de una red corrupta. ¿Qué pretende? ¿Que todos los jueces por una decisión, una resolución, un voto, ya se les presuma corruptos o parte de una red criminal?", dijo Loza.

La defensa legal de Keiko Fujimori cuestionó que la fiscalía sustente su cuestionamiento contra la magistrada basándose en reportes periodísticas. Aseguró que "la misma prensa que citan" evidencia que no hay tal vinculación.

La sala presidida por la jueza Inés Villa Bonilla e integrada por las magistradas Edita Condori y Sonia Torre Muñoz, concluyó la audiencia y dará a conocer su fallo en plazo de ley.