Fiscal que reemplaza a Rafael Vela considera que este no debe ser retirado

El fiscal superior Frank Almanza Altamirano puso en duda su continuidad como coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato tras considerar que su colega Rafael Vela no debería ser retirado del referido grupo.

En diálogo con el portal Ojo Público, Almanza aseveró que no tiene "ningun interés ni he propiciado la salida de Rafael Vela", luego de que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, decidiera no ratificar a Vela ni al fiscal José Domingo Pérez en el equipo especial.

"Es más, no considero que él deba apartarse del cargo, pero esa no es decisión mía. Si usted me pregunta qué opino de su salida, yo debo decir que me apena, que debería haber una continuidad", señaló.

En ese sentido, manifestó que, teniendo a menos de tres semanas los nuevos interrogatorios a funcionarios de la empresa brasileña Odebrecht en Brasil, "yo veo cada vez más remota la posibilidad de asumir el cargo como coordinador del equipo especial".

Precisamente, consultado por si estaría dispuesto a dar un paso al costado, Frank Almanza respondió: "Absolutamente, es más, debo estar tomando esa decisión este miércoles en la mañana [hoy], lo estoy evaluando muy seriamente".

En otro momento, relató que fue convocado por el fiscal de la Nación el 31 de diciembre, en horas de la tarde, y este le comunicó que había tomado la decisión de recomponer el equipo especial sin Vela ni Pérez.

Ante ello, comentó que no tenía la posibilidad de no aceptar el cargo ya que se trata de "una disposición de un fiscal de la Nación, yo soy un fiscal de un rango inferior".

"Tampoco estoy en condicion de decirle a él [Pedro Chávarry] por qué retira o no a un fiscal, no podría objetar ni cuestionar", manifestó a Ojo Público.

"No puedo desacatar la responsabilidad que me encarga el jefe de la fiscalía, a menos que una situación de fuerza mayor me impida hacerlo. Sin embargo, si la Junta de Fiscales Supremos deja sin efecto esta disposición [su designación], yo seré el primero en acatarla", añadió.

De otro lado, el fiscal superior precisó que siempre ha gozado de una buena relación con Rafael Vela y que han realizado coordinaciones estrechas por diversos casos de envergadura. "Mi relación con él nunca ha sido, ni por asomo, mala", sentenció.

Cabe anotar que en la tarde del martes, el fiscal Marcial Páucar, quien reemplaza a José Domingo Pérez en el equipo especial, indicó a RPP que continuarán peleando por la independencia de su institución.

"Rechazamos cualquier tipo de injerencia de ninguna cabeza de ninguna institución. Nosotros vamos a mantener nuestra autonomía”, defendió Páucar.