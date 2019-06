Fiscal Sandra Castro asegura que "Los Cuellos Blancos" alcanza a miembros de FP

La fiscal Sandra Castro, a cargo de la investigación a la presunta organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, reveló que las pesquisas fiscales han llegado a implicar a diversos congresistas de Fuerza Popular y su relación con los ex miembros desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En entrevista con “Panorama”, refirió que se cuenta con “información de nuevos testigos estrellas” que implican a miembros de la mayoría parlamentaria en esta presunta red de tráfico de influencias.

► Fiscal Rocío Sánchez: Vamos a presentar nuevas pruebas contra Pedro Chávarry

► Editorial: Blindaje



“Es información nueva que implica el apoyo de la mayoría de parlamentarios a una organización como el ex Consejo Nacional de la Magistratura, quienes tenían gran poder. ¿Con qué finalidad? Para llegar a solucionar sus temas ilícitos y obtener beneficios a favor de ellos, de ese círculo”, apuntó Sandra Castro.

Según dejó entrever, la investigación de “Los Cuellos Blancos” se encuentra en otra etapa en la que se ha logrado determinar la verdadera “estructura de poder”.

Mencionó que desde Fuerza Popular se apoyó y “protegió” a los ex consejeros del CNM. “Ahora comprendemos del por qué se blinda a los ex consejeros, para que no vayan a ser investigados por organización criminal”, señaló.

La fiscal Sandra Castro remarcó que se no cuenta solo con registros de llamadas sino con hechos corroborables gracias a los colaboradores eficaces. Esto se conocería en los próximos días, puesto que deberá elevar el tema una fiscalía suprema.

─Los Cuellos Blancos del Puerto─

Por otro lado, la magistrada defendió el primer informe fiscal que se emitió con los CNM Audios y lamentó que no se le haya dado la importancia debida en el Congreso de la República.

“Los audios reflejan a los integrantes de la organización criminal, los audios son el espejo de la organización criminal. Con los audios se llega a determinar el manejo de nombramientos de jueces y fiscales por el CNM cambio de pagos y favores”, manifestó.

“Estos señores parlamentarios se toman ese atrevimiento de decir faltan pruebas, señores, tenemos los audios. Los audios son una prueba irrefutable”, agregó.