Los coordinadores nacionales y representantes de las fiscalías especializadas y penales del Ministerio Público alertaron que el trabajo de investigación se encuentra en “serio riesgo” debido a la falta de recursos.

Según indicaron en un pronunciamiento difundido en la red social X, el Ejecutivo ha negado reiteradamente el presupuesto solicitado para garantizar el funcionamiento de todos los subsistemas fiscales.

“El Ministerio Público necesita para este año 81 millones de soles para no afectar el trabajo de todos los subsistemas fiscales y las áreas de apoyo a la labor fiscal. Desde la Fiscalía de la Nación se han realizado ocho demandas para lograr contar con el presupuesto adicional, pero siempre han sido denegadas”, señalaron los fiscales, quienes recordaron que la Constitución les otorga la función de promover la acción penal en defensa de la legalidad.

Los representantes del Ministerio Público advirtieron que desde septiembre “están en serio riesgo todas las diligencias fiscales”. Esto incluye operativos contra el crimen organizado y la extorsión, la detección temprana de casos de trata de personas, el rescate y protección de víctimas, así como las investigaciones en materia ambiental vinculadas a la minería ilegal y tráfico de animales silvestres.

Asimismo, detallaron que se verían comprometidas las pesquisas contra redes de corrupción, casos de lavado de activos y extinción de dominio. También se afectarían las indagaciones sobre desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023.

“No podríamos seguir ubicando e identificando a las víctimas de desapariciones forzadas y los grupos de personas vulnerables quedaría más expuestas”, advirtieron.

Finalmente, los fiscales subrayaron que el Ministerio Público ha demostrado eficiencia en el uso de los recursos.

“El año pasado se logró una ejecución presupuestal del 97% y, a la fecha, se cuenta con una ejecución de más del 60%”, recordaron. En ese sentido, insistieron en su pedido: “No podemos exigir a los fiscales que trabajen sin las mínimas condiciones. Solicitamos atender el pedido presupuestal del Ministerio Público, a fin de garantizar que exista justicia para todas las personas. La justicia no es un gasto, es una inversión indispensable para fortalecer nuestra democracia”.