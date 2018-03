Los fiscales peruanos Germán Juárez Atoche, Rafael Vela y Alonso Peña se reunieron hoy por más de tres horas con el equipo del Ministerio Público de Brasil, que investiga los sobornos que Odebrecht y otras empresas pagaron a funcionarios del Estado brasileño a cambio de la buena pro de obras públicas.



Según fuentes de El Comercio, en esta cita los fiscales mencionados buscaron tener acceso a las delaciones de los empresarios involucrados en el Caso Lava Jato que estén relacionadas al Perú.



A su salida de la cita, Vela no quiso confirmar ni negar el objetivo de la reunión.



“No puedo formular ninguna declaración, no estoy en condiciones de revelar lo que se está haciendo”, refirió.



La misma posición tuvo Juárez Atoche, quien quien investiga al ex presidente Ollanta Humala y a la ex primera dama Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos.



Al momento de ingresar a las oficinas judiciales de Brasil, solamente señaló que no tenía ninguna diligencia oficial y que está en búsqueda de más información.



En la víspera, el empresario brasileño Marcelo Odebrecht reafirmó ante Juárez Atoche que entregó dinero a Heredia Alarcón para la campaña electoral del 2011 de su esposo, el ex presidente Ollanta Humala.



Según fuentes del Ministerio Público, el empresario afirmó que los US$3 millones salieron del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora y que fueron entregados antes del 2011, previa coordinación con el ex director de Odebrecht en el Perú Jorge Barata.



Además, el ex CEO de la constructora brasileña sostuvo que hizo llegar el dinero a Heredia en varias entregas y que algunos pagos los hizo el mismo Barata y otros se hicieron a través de terceros.

Juárez interrogó por más de dos horas al empresario en Curitiba, en Brasil. El cuestionario del fiscal constó de más de 20 preguntas.



La diligencia se realizó en la cárcel de la Policía Federal de esa ciudad, donde Odebrecht se encuentra recluido.



