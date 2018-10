Fiscales viajan a Brasil para interrogar a ex directivos de Odebrecht

El Equipo Especial del Ministerio Público viaja hoy a la ciudad de Curitiba, en Brasil, para continuar con los interrogatorios a ex ejecutivos de la empresa Odebrecht, como parte de la investigación por el presunto pago de sobornos en el Perú.

El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo, integra, junto a Germán Juárez, José Domingo Pérez, Geovana Mori y Carlos Puma, la comitiva que partirá a realizar las diligencias.

El jueves 4, el fiscal Pérez interrogará a Carlos Nostre, el ex director del contrato de la línea 1 del metro de Lima.

Este testimonio había quedado pendiente la última vez que los representantes del Ministerio Público viajaron a Brasil. Nostre brindará detalles sobre las presuntas coimas que la empresa habría pagado a los miembros del comité de licitación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima y precisar si otras autoridades peruanas participaron.

El mencionado ejecutivo también iba a brindar detalles sobre los contratos de asesoría que Odebrecht firmó con Westfield Capital, empresa vinculada al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Asimismo, testificarán otros tres ex ejecutivos de la constructora brasileña: Raúl Ribeiro Pereira Neto, ex representante de Odebrecht en Rutas de Lima; Carlos Theodorico Sobral de Freitas, ingeniero de la empresa; y Meneses Weyll, gerente general de Conirsa-Corredor Vial Interoceánico Sur y ex jefe de Odebrecht en México.

—Próximo testimonio—

Fuentes del equipo especial señalaron que en este viaje coordinarán la fecha del nuevo interrogatorio a Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú.

Resaltaron que el ex ejecutivo de la constructora, quien ya ha declarado ante los fiscales peruanos en dos oportunidades, “tiene toda la disposición” de colaborar.