La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso abrir una investigación contra el parlamentario andino Jorge Luis Romero Castro, elegido en la lista de Fuerza Popular, por el presunto delito de concusión tras la denuncia de haberle exigido parte de su sueldo a una trabajadora de su despacho.

A través de las redes sociales, el Ministerio Público informó que las diligencias preliminares tendrán una duración de 60 días. Jorge Romero Castro es actual vicepresidente de la representación peruana en el Parlamento Andino.

"La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, dispuso abrir investigación en contra del parlamentario andino, Jorge Luis Benjamín Romero Castro, quien habría obligado a una empleada de su despacho a entregarle mensualmente parte de su sueldo", indicaron en Twitter.

El domingo pasado, Panorama reveló el testimonio de una ex trabajadora del despacho de Romero Castro, quien señaló que parte del sueldo que cobraba sin acudir a laborar tenía que depositarlo al legislador fujimorista.

La ex trabajadora Alessandra Granuelly ingresó a trabajar al Parlamento Andino con Romero Castro el 5 de octubre del 2018 y, según mostró, su contrato fue hasta el 4 de junio del 2019.

Sin embargo, ella explicó que el parlamentario andino le dijo que no vaya a su despacho por reducción de personal, pero que le deposite una parte de sueldo a la cuenta de Luis Castro, un tío materno.

"La única forma que mi contrato siguiera avanzando era simplemente hacerle caso y seguir siendo trabajadora fantasma", indicó.

"Yo no iba todos los meses. No fui noviembre, diciembre, enero y no fui hasta el 19 de febrero. Me pagaron por esos meses. [Romero] me dijo que no podía asistir [al despacho] por reducción de personal. Quedó en un acuerdo conmigo: me daba 800 soles por no ir y él se quedaba con 1500", narró a "Panorama".

Granuelly presentó los mensajes intercambiados entre ella y el parlamentario andino. En estas conversaciones, Romero Castro le exigía el depósito de los 1500 soles.

Romero Castro negó la versión de Granuelly haya sido una trabajadora "fantasma" de su despacho. Sostuvo que su ex trabajadora "le debía dinero a un familiar" y aceptó que tuvieron dichas conversaciones.

"La señorita le debía un dinero a un familiar mío que le dio una oportunidad de trabajo. Si no tenía empleo no podía pagar. En algún momento le he dicho y muy molesto [que deposite]. La única vez que lo hice fue de una manera muy airada con ella", manifestó.