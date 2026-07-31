La Fiscalía Suprema de Familia dispuso este viernes abrir una investigación preliminar contra el diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), quien fue detenido la víspera en la comisaría de San Miguel por presuntamente haber agredido a su pareja.

La medida fue adoptada mediante la Disposición Fiscal N.° 01-2026-MP-FN-FSF, emitida el 31 de julio de 2026. En el documento se precisa que la Segunda Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer, que inicialmente asumió el caso tras la detención del legislador, carecía de competencia funcional para investigarlo debido a su condición de diputado.

En consecuencia, remitió el expediente a la Fiscalía Suprema de Familia para que continúe con las diligencias correspondientes.

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