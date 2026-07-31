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Resumen

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La Fiscalía Suprema de Familia dispuso este viernes abrir una investigación preliminar contra el diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), quien fue detenido la víspera en la comisaría de San Miguel por presuntamente haber agredido a su pareja.

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