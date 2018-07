La Fiscalía de la Nación resolvió que no procede abrir una investigación al ex ministro de Defensa Jakke Valakivi, por el caso de los ascensos militares durante la gestión del ex presidente Ollanta Humala Tasso, debido a que no se establecen datos fácticos en su contra en el informe que envió la Comisión de Defensa del Congreso.

En junio de 2017, el pleno del Congreso aprobó el informe de la comisión en el que se recomienda, entre otros puntos, iniciar una investigación al ex ministro por la presunta comisión del delito contra la administración pública (en la modalidad de tráfico de influencias) y contra la tranquilidad pública (en la modalidad de asociación ilícita). La información fue remitida al Ministerio Público.

De acuerdo al informe final, se habrían cometido irregularidades en el ascenso de oficiales del Ejército de la promoción 1984, llamada “Héroes de Pucará y Marcavalle”, a la que también perteneció el ex mandatario Ollanta Humala.

En la resolución de la fiscalía se hace hincapié en que la comisión, en caso de Jakke Valakivi, “refiere que los hechos que incriminarían al ex ministro se habrían producido cuando ejerció el cargo de viceministro de Recursos para la Defensa”.

“No obstante, es la propia comisión que en una primera instancia descartó que el investigado ex ministro sea pasible de ser sancionado dentro de los criterios típicos de los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias”, se lee en el documento al que tuvo acceso El Comercio.

A juicio de la fiscalía, en el informe de la comisión “no se propone un marco fáctico que permita evidenciar que el ex ministro de Defensa Jakke Valakivi se encuentre inmerso” en la tipificación de los delitos de tráfico de influencias ni que integre una asociación ilícita, según lo establecido en la tipificación vigente.

En la resolución, firmada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se subraya que el accionar de la institución está sometido “al principio de interdicción de la arbitrariedad”.

“El cual asegura que la decisión de iniciar una investigación esté basada en los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, constituye un requisito necesario que la atribución de cargos por el denunciante describa los elementos de configuración del delito y se incluyan los datos fácticos, […] lo cual no advertimos en el presente caso”, se puntualiza.

Ante ello es que se declara no haber lugar a iniciar una investigación preliminar al ex ministro Jakke Valakivi. La resolución, que tiene como fecha el 18 de mayo, fue recién notificada a las partes involucradas este 4 de julio.