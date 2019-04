Fiscalía allanó domicilio de ex ministro Enrique Cornejo

Un grupo de fiscales y policías del Equipo Especial Lava Jato allanó esta mañana, la vivienda del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, quien se encuentra con detención preliminar en el marco del Caso Odebrecht.

Fuentes cercanas a la investigación informaron a El Comercio que durante la diligencia se recabó documentación y elementos vinculados con la investigación.

También explicaron que Cornejo, quien fue ministro en el gobierno de Alan García, fue interrogado por sexta vez y negó haber participado en algún acto ilícito o haber recibido alguna coima por la licitación del Tren Eléctrico a la empresa Odebrecht.

El último sábado, la fiscalía realizó el deslacrado de lo que se incautó en casa del hijo del ex funcionario público.

Este diario se contactó con su abogado Mateo Castañeda, quien evitó pronunciarse sobre las diligencias pues alegó que son de carácter reservado.

Cornejo, cabe precisar, no apeló la medida de detención preliminar por 10 días que ordenó el Poder Judicial en su contra.

-Resolverán mañana-

Quienes sí apelaron fueron Luis Nava, ex secretario de la Presidencia de la República; Miguel Atala, ex vicepresidente de Petro-Perú; así como Samir Atala Nemi, Luis Menacho, Oswaldo Plascencia y Raúl Torres.

Esta mañana, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente escuchó los alegatos de los abogados de cada uno de los detenidos el pasado miércoles 17 de abril.

Todos los detenidos, salvo Nava Guibert, que se encuentra internado en una clínica local, fueron trasladados hasta la sala de audiencias.

La defensa de Luis Nava sostuvo que su patrocinado fue secretario general de Palacio de Gobierno y protocolo, por lo que no intervino en los acuerdos de los contratos con Odebrecht. Su función dijo, no le permitía interferir en la licitaciones del Estado.

De otro lado, la defensa de Miguel Atala y Samir Atala indicó que era falso que sus patrocinados pertenezcan a una organización criminal y que el dinero de la compra de un terreno a Odebrecht, tenía que ver con parte del pago de una deuda de USD$11 millones que les debían.

Recordó que sus patrocinados ya cuentan con un impedimento de salida del país. Que si bien han viajado fuera del país han retornado. Aquí tienen sus empresas y su familia.

El abogado y ex ministro Aurelio Pastor, defensa de Oswaldo Plascencia, manifestó que este último no fue sindicado ni mencionado por el ex director de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.

Incluso, argumentó, que el ex el funcionario de Odebrecht, Carlos Nostre, negó haber realizado tratos ilegales por el Metro de Lima.

Al respecto, la Fiscalía remarcó que el caso debe verse en conjunto pues Plascencia fue presidente del Comité que adjudicó la Línea 1 del Metro; y que integrantes de dicho comité están investigados junto a ex viceministro Jorge Cuba, que recibieron coimas de la constructora.

-Apra habría recibido 1.7o % del 'Club'-

El abogado de Luis Menacho, sostuvo que su cliente era solo un testigo en la investigación y recién se enteró de su incorporación cuando fue detenido. Añadió que no existían elementos fácticos que impliquen a su patrocinado o que haya participado en un acuerdo colusorio.

Además, alegó que su delegación para supervisar los Comités Especiales no fue hecha para él y de manera directa.

Sobre Menacho, el fiscal contradijo sus argumentos al narrar que según el aspirante a colaborador eficaz Nro. 2-2018 declaró que "Jorge Luis Menacho, era personal de confianza de Enrique Cornejo" y que asumió la facultad de designar a los integrantes del Comité Especiales de Provías por decisión de este.

El colaborador narró que Menacho les explicó cómo era la distribución de las presuntas coimas que paga el Club de la Construcción en el gobierno aprista.

"La distribución del porcentaje del 2.5% según señaló Jorge Menacho Pérez -continuó narrando el fiscal- era de la siguiente manera: a los miembros de los comités especiales era del 0.30%, a los operadores del Club y MTC 0.50% y 1.70% para el apoyo del Partido Aprista y para el hombre".

Finalmente, la defensa de Raúl Torres manifestó que su patrocinado sólo era testigo y que no fueron notificados de su inclusión.

Además, que su designación como director de Provías Navional fue hecha por la ex ministra Verónica Zavala y no por Cornejo.

El Fiscal sostuvo que según el aspirante a colaborador eficaz número 1-2018, Raúl Torres, "él estaba como cabeza y hacía todo lo que los de arriba le ordenaban que hiciera (Cornejo, Cuba, Plascencia)".

La audiencia se suspendió para mañana martes a las 9 de la mañana, en la que harán sus alegatos de autodefensa las personas detenidas.