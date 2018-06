Fiscalía allanó local donde se guardaban archivos de Odebrecht en Pachacámac

El fiscal José Castellanos Jara ejecutó la tarde del martes un allanamiento a los almacenes de la empresa Polysistemas, ubicado en el distrito de Pachacámac, en donde se almacenan archivos de la empresa Odebrecht.

La orden judicial fue dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, quien consideró que habían elementos necesarios para que el Ministerio Público incaute toda documentación relacionada a la constructora brasileña.

Fuentes del Ministerio Público informaron a El Comercio que esta decisión responde a la investigación que viene desarrollando Castellanos Jara en la investigación contra el ex presidente Alan García, el ex ministro Luis Nava Guibert y una treintena de personas entre los que se encontrarían los hijos del ex secretario general de la presidencia y las empresas de estos.

En setiembre del 2017, el fiscal Arellanos Jara emitió una disposición en la que se disponía que dicha investigación se adecuaba a la Ley de Criminalidad Organizada.

En esa disposición se hacía referencia a que Odebrecht estaría vinculada al ex ministro de la Producción Luis Nava Guibert, a sus hijos y a la empresa Transportes Don Reyna.

Dicha empresa compró volquetes a Odebrecht, y luego de ello prestó servicios de transporte para la misma constructora en calidad de subcontratista.

Además, según la disposición del fiscal Arellanos, también habría una relación entre Odebrecht y la fundación “Instituto Trabajo y Familia”, vinculada a Pilar Nores de García, ex esposa de Alan García.

Disposición del fiscal para casos de lavado de activos José Arellanos Jara que vincula a Luis Nava con la empresa Odebrecht Archivo El Comercio

Este Diario se comunicó con Genaro Vélez, defensor legal de García Pérez y Nava Guibert. El abogado comentó que “si el allanamiento fue a las empresas Odebrecht, entonces el fiscal estará indagando para ver si encuentra documentos que acrediten un supuesto delito”.

“Son facultades y atribuciones que tiene el fiscal, que tiene que ordenarlo el juez y lo demás no lo sé”, anotó.

Agregó que el ex presidente García no tiene nada que ver con Odebrecht de manera empresarial pues no ha realizado ningún negocio con la constructora, y “no pueden encontrar documentos de Alan García allí porque es ajeno a la actividad de Odebrecht”.

En ese contexto, negó que las medidas de allanamiento hayan incluido al ex secretario general de la Presidencia de la República en el gobierno de Alan García.

“En cuanto a Lucho Nava no hay nada, será por otra cosa de Odebrecht, pero no tiene que ver con Nava. Acabo de hablar con Nava y me ha dicho que a sus empresas, a sus casas no hay nada”, agregó.

En cuanto a Odebrecht -a través de un comunicado enviado a nuestra redacción- informó que el almacén de Pachacámac es el archivo general documentario de Odebrecht del Perú, donde guardan "documentos contables, societarios, contractuales, técnicos, relación de empleados, etc. de todas las obras de la empresa".

La existencia del mencionado archivo -agregó la constructora- es de conocimiento del Ministerio Público y dentro del ámbito del acuerdo preliminar firmado con dicha entidad la entrega de documentos se realiza de forma voluntaria siempre y cuando sean solicitados, sin necesidad de medida de fuerza alguna.

"Importante mencionar que la documentación respecto a la colaboración eficaz es esencialmente aquella que hace parte del extinto sector de operaciones estructuradas de Brasil, cuyo sistema hoy está bajo la custodia del Ministerio Público de dicho país", anotaron.