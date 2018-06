Fiscalía analiza decisión que excluye del caso a consorciadas de Odebrecht

A través de un hecho de importancia, la empresa Graña y Montero anunció que las empresas Graña y Montero S.A.A. y GyM S.A, entre otras -consorciadas de Odebrecht- fueron excluidas de la investigación por presunto delito de lavado de activos en relación al proyecto “Corredor Vial Interocénico Sur” tramos 2 y 3.

En efecto, la Primera Sala de Apelaciones Nacional anuló la decisión de primera instancia que incorporó a Graña y Montero S.A.A. y GyM S.A, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. y JJC Contratistas Generales S.A como investigados en el caso vinculado al ex presidente Alejandro Toledo.

Según el tribunal superior, cuando en noviembre del 2017 la fiscalía incorporó a los exgerentes de dichas empresas, no incluyó a las personas jurídicas como investigadas ni les imputó ningún delito.

“Entonces, al no existir una imputación formal y formalizada contra una persona jurídica, no resulta viable que aquella sea incorporada al proceso penal, en tanto no recaen en su contra cargos penales de los cuáles pueda defenderse, y tampoco se le garantiza un debido proceso”, explicó el tribunal.

Fuentes del Ministerio Público consultados por El Comercio informaron que analizarán la resolución de la Sala Penal Nacional y tomarán una decisión sobre la medida que tomarán.