Fiscalía cita a once personas por el caso de Susana Villarán

Once personas del entorno de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán deberán brindar testimonio ante la fiscalía entre el 27 de marzo y el 9 de abril en el marco de las investigaciones que se le siguen a la ex alcaldesa, según informaron fuentes de El Comercio.

Entre los citados, figuran el ex teniente alcalde Eduardo Zegarra; la ex tesorera de la campaña por el No, María Julia Méndez; los integrantes del colectivo Amigos de Lima Brigido Oriundo y Guillermo Loli; y Jorge Alfredo Machuca Cerdan, supuesto aportante de la campaña de reelección de Villarán.

Además, se conoció que el Equipo Especial para el Caso Lava Jato podría formalizar la investigación preparatoria contra Susana Villarán tras estas diligencias. Hasta la fecha, se han tomado declaraciones a más de 40 personas.

La investigación preliminar inició en noviembre del 2017 con un plazo de ocho meses, de los cuales solo han transcurrido cuatro y en los que han testificado Anel Townsend, José Miguel Castro, Marco Antonio Zevallos, Salomón Lerner Ghitis, Marisa Glave y supuestos aportantes a las campañas de la ex alcaldesa.

Cabe resaltar que el Equipo Especial maneja tres casos entorno a Susana Villarán: los pagos de Odebrecht y OAS por la campaña de la revocatoria, la campaña de reelección y rutas de Lima.

Como se recuerda, el publicista Valdemir Garreta aseguró haber recibido US$3 millones de las constructoras Odebrecht y OAS como pago por la publicidad y asesorías brindadas en la campaña por el No de la ex alcaldesa de Lima.

