El fiscal José Domingo Pérez afirmó que citaría a la congresista Úrsula Letona para que declare en el marco de la investigación que se les realiza a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori y al partido Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de los presuntos aportes de la constructora brasileña Odebrecht en el 2011.

Pérez indicó que su despacho está “recabando todo elemento que sea necesario y pertinente para la investigación”, al ser consultado sobre el video que ayer difundió el diario “Correo”, en el que el congresista Kenji Fujimori señala que el presidente del Parlamento, Luis Galarreta, y las legisladoras Lourdes Alcorta y Letona recibieron dinero de la firma brasileña.

“En el caso de la señora congresista ya la habíamos citado en una anterior oportunidad, entendemos que se le volverá a citar si corresponde”, manifestó.

Pérez evitó decir si llamará a declarar a Galarreta y Alcorta. El primero indicó que “sería una barbaridad” que el Ministerio Público decida abrir una investigación en base a las expresiones del menor de los hermanos Fujimori Higuchi.

El fiscal dio estas breves declaraciones a su salida de la Segunda Sala penal de Apelaciones Nacional, que dejó el voto la apelación interpuesta por el ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama, el ex ministro Transportes y Comunicaciones Augusto Bedoya y el ex presidente de la Confiep Ricardo Briceño a la orden de impedimento de salida del país que pesa sobre ellos.

Según declaró Barata a la fiscalía a fines de febrero, Odebrecht entregó US$1 millón para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011 a través de los ex ministros Yoshiyama y Bedoya.

En el caso de Briceño, el ex representante de Odebrecht en el Perú indicó que la firma brasileña dio US$200 mil a la Confiep para una campaña a favor de Fuerza 2011. Sin embargo, el gremio de empresarios ha precisado que este dinero fue usado en una serie de spot a favor de la empresa privada y no de la candidata naranja.